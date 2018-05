Sam Smith | è uscito il nuovo video di “Pray” girato sul Lago di Como

Sam Smith : è uscita una versione inedita del singolo “Pray” : Da venerdì 30 marzo è disponibile una versione inedita di “Pray”, nuovo singolo di Sam Smith estratto dal suo ultimo album “The Thrill of it All”. My new single is PRAY feat. @logic I am so excited for you to hear this new version of one of my favourite tracks on the album. It was an absolute pleasure to collaborate with Logic to create this, such an incredible artist x Released Thursday Un post condiviso da Sam ...