Sondaggio Swg - vola la Lega di Matteo Salvini : le cifre che spingono il Carroccio al ritorno al voto : Un Sondaggio senza precedenti, semplicemente perché Matteo Salvini e la Lega non avevano mai superato la quota del 25 per cento. La rilevazione è dell'istituto Swg e fa esultare il Carroccio : al 14 ...

Ue : "L'Italia non cambi politica migratoria"<br>Salvini : "Interferenza inaccettabile" : Oltre alla questione del debito pubblico, l'Ue guarda con preoccupazione all'Italia anche per la politica migratoria, nella speranza che il nuovo governo non la cambi. Il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos oggi ha lodato il nostro Paese per quanto fatto finora e ha ricordato che è tra gli Stati che hanno un maggiore sostegno da Bruxelles da questo punto di vista.Le parole di Avramopoulos, però, non sono affatto piaciute ...