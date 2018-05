: Riecheggiano nella mia testa le parole di alcuni mie conterranei qui in Campania di manco due mesi fa 'Voterò per i… - SirDistruggere : Riecheggiano nella mia testa le parole di alcuni mie conterranei qui in Campania di manco due mesi fa 'Voterò per i… - NotizieIN : Salvini: su alcuni temi ancora distanze - CybFeed : #News #Salvini: su alcuni temi ancora distanze -

"Entro stasera vedrò Di Maio", dice il leader della Lega. "Susiamo lontani ed è chiaro che non possiamo andare a Bruxelles con un governo che rappresenti due idee lontane" "Le prossime ore sono quelle in cui decideremo", aggiunge. "Sono ottimista, ma i giorni passano e sono anche realista". "O nasce un governo forte oppure, se rimangonosu diversi, si può dire che ce l'abbiamo messa tutta. E se non siamo in grado di partire, l'unica è dare la parola agli italiani", conclude.(Di martedì 15 maggio 2018)