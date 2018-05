Salvini | «Siamo al dunque | o accordo o si vota» Di Maio | scelta tra coraggio e paura

Salvini : «Siamo al tratto finale». Di Maio : «Contratto punto chiave». Vertice serale - no all'uscita dall'euro : È durato circa due ore il Vertice serale tra M5S e Lega sul tema governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è...

Ultime notizie sul governo Di Maio-Salvini : ci siamo quasi : Fumata “grigia” per la formazione del governo Lega-M5s. I leader dei movimenti che stanno mettendo a punto il “contratto” sono saliti lunedì al Quirinale per le consultazioni e hanno chiesto altro tempo. Il presidente Mattarella lo ha concesso per consentire la ricerca di un governo politico frutto del voto, punto essenziale per Lega e M5s che in caso contrario invocano il ritorno alle urne. Il capo dello Stato non ...

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : 'Lui premier? No - siamo responsabili' : Un secco 'no' a Luigi Di Maio premier. Intercettato dai cronisti all'entrata di Montecitorio, Matteo Salvini ha risposto quasi a monosillabi a chi gli chiedeva di commentare le voci circolate nelle ...

Salvini-Di Maio - c’è l’accordo di governo. Chiamata al Colle : “Siamo pronti a riferire” : Matteo Salvini e Luigi Di Maio, attraverso una breve telefonata al Quirinale, hanno assicurato che sono pronti a riferire al presidente Mattarella già lunedì. Nella telefonata non sono stati fatti nomi. A questo punto, si è appreso, sono molto probabili consultazioni nel pomeriggio di lunedì. ...

M5S-Lega - Salvini : intesa sui punti chiave. Di Maio : siamo sulla buona strada : «Accordo sui punti chiave». «siamo sulla buona strada». Matteo Salvini e Luigi Di Maio sintetizzano così lo stato della trattativa sul programma per il nuovo governo...

M5S-Lega - Salvini : accordo con i 5 stelle sui punti chiave. Di Maio : siamo sulla buona strada : «accordo sui punti chiave». «siamo sulla buona strada». Dopo il nuovo vertice tenuto a Milano al Pirellone Matteo Salvini e Luigi Di Maio sintetizzano così lo stato...

Fausto Bertinotti prende bene l'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Siamo nel territorio del demonio' : Adesso, due mesi dopo il voto, sembra fatta. Sul fotofinish, si sta per chiudere l'accordo tra Lega e M5s: decisivo un faccia a faccia che si è tenuto a Montecitorio in mattinata tra Matteo Salvini e ...