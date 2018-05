Salvini | non si va a Bruxelles con idee diverse | o intesa M5s o voto

Luigi Di Maio non si fida di Matteo Salvini : Incredibile ma vero! Luigi Di Maio non si fida del suo nuovo alleato Matteo Salvini. “Nella nostra storia abbiamo sempre

Giulio Sapelli : «Sono stupito dai 5 Stelle - vogliono decidere tutto. Salvini è stato mio studente - ma non c'entra» : Ma chiedere Domenico Siniscalco come ministro all' Economia non è stato un po' precipitoso? «Io non avevo alcuna intenzione di prevaricare nessuno. Ho fatto soltanto presente che, se il mio nome deve ...

Governo M5s-Lega - Salvini : “Di Maio ottimista? Io sono realista. Ci sono distanze e se non si chiude si torni al voto” : “O nasce un Governo forte e vuol dire che si raggiunge un’intesa con i Cinque Stelle su tutto o quasi, o se pure, come è possibile, rimangono le distanze, responsabilmente si può dire che ce l’abbiamo messa tutta. E se non siamo in grado di partire, l’unica è dare la parola agli italiani”. Lo afferma Matteo Salvini, intercettato dai cronisti nei pressi di Montecitorio. L’ipotesi di una rottura “sarà una scelta presa da ...

Governo - la Ue : «L’Italia non cambi su migranti». Salvini : «Inaccettabile» Di Maio : «Scelta tra coraggio e paura» : Sul tavolo tecnico di oggi tra M5S e Lega, il leader della Lega: «Serve fortuna e pazienza». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari»

Confindustria avverte Salvini e Di Maio : "Non toccate il Jobs act". Il presidente Vincenzo Boccia dà tempo : "Lasciamoli lavorare - poi valuteremo" : Nessuno tocchi il Jobs act. Il monito - al di là di quale sarà il governo - arriva da Confindustria attraverso le parole del presidente Vincenzo Boccia, che mette in guardia: "Ci sono alcuni provvedimenti che a nostro avviso non andrebbero toccati. Industria 4.0 E Jobs act sono provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale grazie alla reazione dell'industria italiana: +7% export e +30% investimenti privati sono dati ...

M5s-Lega - Faraone (Pd) : “Nostri provvedimenti verranno rimpianti. Salvini e Di Maio? Preparano i cannoni” : “Governo M5s-Lega? Dopo ieri è sempre più lontano. Ora Salvini e Di Maio stanno preparando i cannoni. Hanno organizzato gazebo e voto on line in questo fine settimana con l’idea di bocciare i punti dell’altro”. Così a Coffee Break (La7) il senatore del Pd, Davide Faraone, commenta la situazione politica attuale, paragonando Salvini e Di Maio a Tsipras. E aggiunge: “Salvini e Di Maio non hanno più alibi, perché, se ...

