Salvini-DiMaio | oggi nuovo incontro Restano distanze su programma e nome del premier

Governo - la rosa di DiMaio e Salvini - oggi i due leader al Quirinale : «Pronti per l'esecutivo - sarà un premier politico» : dal nostro inviato MILANO Il super-vertice del Pirellone. L'incontro a due tra Di Maio e Salvini . L'affannosa ricerca del terzo nome, da trovare subito anche per rispettare i tempi chiesti...

Salvini -DiMaio - nuovo incontro. Distanti su premier : Scintille tra M5s e Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni rivela che Di Maio le avrebbe chiesto il sostegno in cambio di una presenza nel governo. 'Una follia', commenta Di Maio -

Salvini -DiMaio - asse sulle Camere. Il leader 5 stelle : «Passi avanti per il governo. Berlusconi lasci ai giovani» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Salvini -DiMaio - asse sulle Camere. Il leader 5 stelle : «Passi avanti per il governo. Berlusconi lasci ai giovani» : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

Salvini-DiMaio - un matrimonio che s'ha da fare? : Si scrive Gowebno , o per i meno ricettivi, Gowebno, ma si legge Govebno, dove è bastato sostituire due consonanti per avere un fonema che spieghi in una sola parola causa ed effetto, ciò che è ...