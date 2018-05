Salvini-Di Maio | il piano per la staffetta Il leader M5S | stiamo per chiudere-Video

Governo - passi avanti sul contratto. Salvini : «Siamo al tratto finale». Di Maio : «Forse domani si chiude» : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema Governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è...

GOVERNO - DI MAIO : "DOMANI CHIUDIAMO"/ Video - Salvini : "Stiamo discutendo". Spunta bozza del contratto M5s-Lega : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di MAIO e concede altro tempo. "contratto in bilico": scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:14:00 GMT)

Governo M5s e Lega - l'intesa vacilla - Ancora un vertice Salvini-Di Maio per evitare flop : Sulla premiership "non può essere tecnica, deve essere politica", è il ritornello che filtra da chi segue la trattativa.

Di Maio incalza Salvini sul contratto : Ultimo appello a Matteo Salvini. "È il momento di andare fino in fondo, il Movimento 5 Stelle c'è". Luigi Di Maio affida a Facebook il messaggio in bottiglia destinato ad arrivare sulla spiaggia di via Bellerio. Forse qualche effetto l'ha sortito. I due leader si incontrano poco prima dell'ora di cena. Un summit segreto, fuori dal l'ormai consueta cornice del palazzo dei gruppi parlamentari della Camera. Probabilmente per ...

Di Maio : «Domani chiudiamo» Salvini : «Se no si va al voto» Conti e migranti - monito Ue all'Italia : «Speriamo» che col nuovo governo in Italia «non ci siano cambiamenti sulla linea della politica migratoria», ha detto il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos . Il commissario ha ...

Di Maio : «Domani chiudiamo» Salvini : «Se no si va al voto» Conti e migranti - monito Ue all’Italia : Ennesimo incontro in serata tra il leader della Lega e il capo politico del M5S. Salvini: «Io ho la coscienza pulita perché stiamo lavorando al massimo: vediamo se c'è programma forte». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari». Di Maio: «Eurocrati, come vi permettete?»

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Ci sono temi da chiarire - i nomi vengono dopo”. Salvini sul contratto : “Siamo al tratto finale” : Il bollettino della giornata sul Governo M5s-Lega è come al solito all’insegna degli alti e dei bassi. Resta la differenza dei toni – Salvini più “realista”, Di Maio più ottimista -, ma i tavoli di lavoro sul patto per il programma continuano. Resta il problema, ancora insormontabile, del nome da spendere come presidente del Consiglio: se i 5 stelle restano su Giuseppe Conte, i leghisti, dopo aver bruciato il loro Giulio ...

Salvini : «Siamo al dunque - o accordo o si vota» Di Maio : scelta tra coraggio e paura Conti e migranti - monito Ue all'Italia : «Speriamo» che col nuovo governo in Italia «non ci siano cambiamenti sulla linea della politica migratoria», ha detto il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos . Il commissario ha ...

Salvini : «Siamo al tratto finale». Di Maio : «Contratto punto chiave». Vertice serale - no all'uscita dall'euro : È durato circa due ore il Vertice serale tra M5S e Lega sul tema governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è...