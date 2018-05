Salvini-Di Maio e l' allettante pacchetto di nomine pubbliche da fare nei prossimi due anni

MATTARELLA A GENOVA - “GASLINI EMOZIONANTE”/ Tempo a Di Maio-Salvini : Toti “non ipotechi futuro Paese” : MATTARELLA a GENOVA per Gaslini e Itl: lascia Tempo a Di Maio e Salvini, resta lo stallo del Governo. Sapelli, "ha fatto veto su di me. Il Presidente vuole solo il Governo tecnico"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:10:00 GMT)

Salvini-Di Maio - oggi nuovo incontro. Restano distanze su programma e nome del premier : A dividere sono temi centrali come immigrazione, sicurezza, vincoli europei e grandi opere. L'eventuale contratto di governo sarà poi messo ai voti degli elettori, sia dalla Lega che dai 5 Stelle. ...

Dombrovskis avvisa Di Maio e Salvini : "Italia riduca il debito"/ Tajani - "Ue preoccupata" : L'Europa dei vincoli, Di Maio e Salvini avvisati: l'Ue irrompe sulla scena politica italiana con le parole di Dombrovskis, il monito affinché l'Italia riduca il debito e rispetti i parametri(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:20:00 GMT)

GOVERNO LEGA-M5S - MATTEO Salvini E LUIGI DI MAIO SUL CONTRATTO/ “Il reddito di cittadinanza si può fare ma…” : GOVERNO M5s-Lega, stallo su premier, programma e CONTRATTO: Mattarella non parla dopo SALVINI e Di MAIO e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:11:00 GMT)

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - una Caporetto. Alessandra Ghisleri - il sondaggio : di chi si fidano meno gli italiani : Tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , a rimetterci è il primo. Alessandra Ghisleri di Euromedia Research , ospite di Omnibus a La7, ha emesso il suo verdetto: dopo due mesi di trattativa e gli ultimi, ...

M5s-Lega - si riparte dal tavolo tecnico ma l accordo è in salita. Atteso nuovo faccia a faccia Di Maio-Salvini : ROMA - Si riparte dal tavolo tecnico sul programma per mettere insieme un governo giallo-verde. C'è tempo ancora fino a lunedi per tentare di trovare la quadra. Ma il pessimismo cresce: l'intesa sul ...

Mattarella a Genova : lascia tempo a Salvini e Di Maio/ Sapelli - “il Presidente vuole solo il Governo tecnico” : Mattarella a Genova per Gaslini e Itl: lascia tempo a Di Maio e Salvini, resta lo stallo del Governo. Sapelli, "ha fatto veto su di me. Il Presidente vuole solo il Governo tecnico"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:02:00 GMT)

Vittorio Feltri da Myrta Merlino : 'Salvini e Di Maio - una buffonata che farà perdere voti' : 'Una buffonata'. Così Vittorio Feltri , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, definisce senza mezzi termini la trattativa , impossibile, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . 'Una comica ...

M5s-Lega - l'accordo è in salita : governo Salvini-Di Maio sull'orlo di una crisi di nervi : E' ripartito a Montecitorio il tavolo tecnico sul programma di governo tra M5s e Lega, un nuovo incontro per limare la bozza di contratto per il cosiddetto "...

Perché Salvini ha aspettato 70 giorni per fare esattamente quello che chiedeva Di Maio : Dopo aver più volte ribadito di non voler rompere l'unità del centrodestra, Matteo Salvini ha finito per fare esattamente ciò che gli aveva chiesto Luigi Di Maio: sedersi al tavolo delle trattative per la formazione del nuovo governo senza Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. E ora rischia di pentirsene.Continua a leggere

Di Maio - Salvini e la profezia di Fusaro - guru dei tempi giallo-verdi : Roma. "Ordunque, i nostri auspici vengono in ultimo attuandosi. L'asse dal basso si concreta, contro i turbomondialisti apolidi e tecnocapitalistici. Governo nazional-popolare dal basso, con Lega e ...