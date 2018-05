Salvini | «Ci sono ancora distanze | intesa con M5S o si vota» | Video

Giulio Sapelli : «Sono stupito dai 5 Stelle - vogliono decidere tutto. Salvini è stato mio studente - ma non c'entra» : Ma chiedere Domenico Siniscalco come ministro all' Economia non è stato un po' precipitoso? «Io non avevo alcuna intenzione di prevaricare nessuno. Ho fatto soltanto presente che, se il mio nome deve ...

Governo M5s-Lega - Salvini : “Di Maio ottimista? Io sono realista. Ci sono distanze e se non si chiude si torni al voto” : “O nasce un Governo forte e vuol dire che si raggiunge un’intesa con i Cinque Stelle su tutto o quasi, o se pure, come è possibile, rimangono le distanze, responsabilmente si può dire che ce l’abbiamo messa tutta. E se non siamo in grado di partire, l’unica è dare la parola agli italiani”. Lo afferma Matteo Salvini, intercettato dai cronisti nei pressi di Montecitorio. L’ipotesi di una rottura “sarà una scelta presa da ...

Salvini : "No a patti un tanto al chilo. Ci sono distanze sul programma" : 'Io voglio che ai figli non gli cadano i soffitti in testa , cita un episodio di cronaca avvenuto oggi, ndr, , voglio che le imprese paghino meno tasse e oggi ho i vincoli esterni che non me lo ...

Chi sono i due professori che Salvini e Di Maio vorrebbero come premier : Giulio Sapelli o Giuseppe Conte: Lega e M5S, rispettivamente, hanno messo sul tavolo i nomi di due professori come possibili premier per sbloccare l’impasse dell’alleanza per salire al timone di Palazzo Chigi, scrive il Corriere. E in questa corsa a due, il secondo professore sarebbe in vantaggio. Sapelli, noto economista che insegna alla Statale di Milano, e Conte, ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, ...

Perché Berlusconi è immortale e Salvini e Di Maio sono i suoi eredi : ... che si traduce nella sua candidabilità, Formiche.net ha parlato con Massimiliano Panarari , docente della Luss Guido Carli, consulente di comunicazione politica e pubblica, e specialista di scienza ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il depistaggio : 'Non rientriamo più' - ecco dove sono - e di cosa stanno parlando - : Il depistaggio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I leader di Lega e M5s si stanno ancora vedendo, ma non al Pirellone come previsto ma, da quanto apprende l'agenzia Adnkronos, nello studio di un ...

M5S-Lega : chi sono Spadafora e Giorgetti - le eminenze grigie di Di Maio e Salvini : C'è Spadafora dietro la strategia che ha saputo trasformare il Movimento da forza anti-sistema a forza di governo. E c’è Giorgetti dietro il tentativo di accreditare la lega Salviniana presso le istituzioni finanziarie e i palazzi del potere economico...

M5S-Lega : chi sono Spadafora e Giorgetti - le eminenze grigie di Di Maio e Salvini : C'è Spadafora dietro la strategia che ha saputo trasformare il Movimento da forza anti-sistema a forza di governo. E c’è Giorgetti dietro il tentativo di accreditare la lega Salviniana presso le istituzioni finanziarie e i palazzi del potere economico...

Accordi&Disaccordi - Di Battista : “Mi fido di Salvini? I cittadini che hanno sostenuto la Lega sono molto più simili ai nostri” : Nella prima puntata di Accordi&Disaccordi, il nuovo talk show di approfondimento al via sul Nove di Discovery Italia da lunedì 14 maggio alle 21.25, ospiti dei conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi sono Alessandro Di Battista, uno dei leader del Movimento 5 Stelle alla prima intervista esclusiva dopo le elezioni e alla vigilia della partenza per il Sudamerica, e lo scrittore, ex magistrato e senatore Pd Gianrico Carofiglio. “Lei, Alessandro ...

Perché Di Maio e Salvini si sono piaciuti e si capiscono : Uno è di Avellino come De Mita, l’altro milanese come Craxi. Uno è figlio di un militante missino e ha fatto il pieno di voti al Sud e a sinistra, l’altro fu comunista padano ed è il capo della nuova destra nazionalista

Governo - Salvini : “Ci sono possibilita` - ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Alleanza di centrodestra? È prerequisito” : “L’Alleanza con il centrodestra non si rompe. Assolutamente, è un prerequisito”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in merito ai rapporti con Forza Italia, dopo che Lega e M5s hanno ottenuto altre 24 ore dal Quirinale per trattare. “Il Governo? Ci sono possibilità, ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Mentre qualcuno si è arreso noi ci stiamo provando fino in fondo, vorrei parlare di programmi, di cose da ...

Governo - Scanzi : “No di Salvini a Renzi e no di Di Maio a Berlusconi? Non sono atti di maleducazione - ma di coerenza” : “Salvini dice che c’è ancora uno spiraglio di Governo Lega-M5S? E’ curiosa questa sua affermazione, perché è come se parlasse da solo con se stesso. L’unico che può rispondere a questa domanda è solo Salvini”. sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che spiega: “Siamo in un momento storico particolare, complicato e surreale, in cui paradossalmente tutto dipende da Salvini. O lui ...

Salvini - Governo e Milan? Sono fiducioso : ANSA, - ROMA, 9 MAG - "Oggi non si parla per scaramanzia, ma Sono fiducioso su tutto". È quanto ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, avvicinato in centro a Roma a chi gli chiedeva commenti ...

Di Maio : "I principali responsabili dello stallo sono Salvini e Renzi" : Luigi Di Maio, leader del MoVimento 5 Stelle, questa mattina ha parlato con i giornalisti in Transatlantico e ha commentato la situazione di stallo in cui si trova la politica italiana, individuando quelli che secondo lui sono i principali responsabili nei due "Matteo", ossia Salvini e Renzi, rispettivamente di Lega e Pd, i due partiti, uno alternativo all'altro, con cui Di Maio avrebbe voluto stipulare un contratto per un "governo di ...