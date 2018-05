Salute | in Italia ogni 18 minuti nasce un bambino con una malattia congenita

Salute : lo scompenso cardiaco è la seconda causa di morte in Italia : Lo scompenso cardiaco, la seconda causa di morte in Italia, condizione nella quale il cuore non riesce a pompare in modo soddisfacente il sangue nel resto dell’organismo, colpisce oggi oltre 15 milioni di persone in Europa, 1 milione in Italia e oltre 70mila cittadini in Sicilia. E’ stato ribadito oggi a Catania durante un incontro organizzato dalla associazione Italiana scompensati cardiaci. Il convegno promosso da Aisc con il ...

Salute : italiani molto più attenti negli ultimi 25 anni : Da uno studio promosso da Herbalife Nutrition, condotto su un campione rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di età, è emerso che negli ultimi 25 anni gli italiani sono molto piu’ attenti alla Salute. “Dallo studio emerge chiaramente come oggi, molto piu’ di venticinque anni fa, gli italiani siano sempre piu’ attenti in fatto di alimentazione sana e corretta, volta a raggiungere un benessere personale ...

Salute : utilizzato per la prima volta in Italia il giubbotto del cuore che diagnostica le aritmie : Indossare un giubbotto hi-tech, dotato di 252 sensori elettrocardiografici e capire con un solo battito in quale punto originano le aritmie cardiache. Questa è la svolta epocale introdotta a Maria Cecilia Hospital, ospedale di Alta Specialità di GVM Care & Research, grazie al nuovo sistema di mappatura CardioInsight™, dispositivo utilizzato per la prima volta in Italia presso la struttura di Cotignola. A mettere in pratica la ...

Salute in Italia : passi in avanti ma anche indietro : In Italia è migliorata la prevenzione, ma funziona solo in alcune aree del Paese. Aumenta anche la pratica sportiva, ma allo stesso tempo ci sono sempre più bambini obesi, cresce il numero di persone con malattie croniche ma anche l’autosufficienza e continuano a esistere due Italie, infatti il divario fra Nord e Sud in ambito sanitario non è stato ancora colmato: questi e molti altri i dati all’interno del Rapporto OsservaSalute 2017. Secondo i ...

Salute : studio italiano trova possibile cura contro rara distrofia : Individuata una potenziale strategia farmacologica per la sarcoglicanopatia, una patologia che appartiene al gruppo delle distrofie muscolari dei cingoli: si tratta di una rara malattia genetica caratterizzata da debolezza muscolare e che interessa i muscoli del cingolo pelvico e del cingolo scapolare. Lo studio, condotto dal gruppo di ricerca guidato dalla professoressa Doriana Sandonà, dell’università di Padova, finanziato da Fondazione ...

Salute - HIV : oggi in Italia più di 100mila pazienti in terapia - circa 4000 i nuovi malati : ICAR (Italian Conference on AIDS and Antiviral Research) compie quest’anno dieci anni: l’evento si terrà dal 22 al 24 maggio 2018 a Roma. Il congresso, presieduto dai professori Massimo Andreoni, Andrea Antinori e Carlo Federico Perno, si svolgerà presso Ergife Palace Hotel. Attesi oltre ottocento specialisti tra ricercatori, medici, specialisti di vari settori coinvolti nell’assistenza e cura dell’infezione da HIV, volontari delle ...

Parte “il Giro della Salute” : il Centro Diagnostico Italiano al Giro d’Italia : Il Centro Diagnostico Italiano seguirà per il secondo anno la carovana del 101° Giro d’Italia con il “Giro della salute“: dall’8 al 27 maggio un camper del CDI, adibito a poliambulatorio, offrirà la possibilità di eseguire gratuitamente il test salivare a risposta rapida per la diagnosi dell’epatite C (HCV) e la misurazione su sangue capillare dell’emoglobina glicata per lo screening del diabete, e della coagulazione per la diagnosi ...

Salute : in Italia la resistenza agli antibiotici sopra la media europea : In Italia, la resistenza agli antibiotici si mantiene tra le più elevate in Europa e quasi sempre al di sopra della media europea. Nel nostro Paese Klebsiella pneumoniae carbapenemasi produttrice, considerato un superbatterio killer, e’ diventato in oltre il 50% dei casi resistente a tutti gli antibiotici. Le infezioni ospedaliere compaiono in circa 3 casi ogni 1.000 ricoveri acuti che avvengono in Italia, con un impatto sul Servizio ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci - una grande leggenda azzurra Saluterà con l’abbraccio del Foro Italico : “La mia ultima partita sarà una festa. E voi siete invitati. Roma, Foro Italico 2018“. Con questo tweet di alcuni mesi fa Roberta Vinci annunciava il proprio ritiro agonistico sul rosso capitolino. Il gran giorno sta per arrivare. Inserita nel tabellone principale, grazie ad una meritata wild card, Roberta si appresta a concludere una carriera ricca di soddisfazioni in cui, forse, il proprio Tennis talentuoso avrebbe meritato anche ...

Salute : 90mila mamme italiane con depressione - al via la campagna Onda : Al via da oggi “Un sorriso per le mamme”, la campagna di Onda, Osservatorio nazionale per la Salute della donna e di genere, che ha l’obiettivo di combattere la depressione nel periodo perinatale, che comprende la gravidanza e il post-partum, che colpisce ogni anno circa 90 mila donne in Italia. Il progetto, nato nel 2010 e rilanciato oggi a Milano nel corso del convegno ‘Curare la depressione nella maternità con i ...

Giro d’Italia 2018 - come sta Chris Froome dopo la caduta? Le condizioni di Salute. Inizio in salita : cronometro complicata : Il Giro d’Italia 2018 di Chris Froome è iniziato in salita. Il britannico è caduto durante la ricognizione della cronometro individuale, in programma oggi a Gerusalemme: dopo circa quattro chilometri dal via, il capitano del Team Sky ha preso male una curva a destra ed è scivolato a terra procurandosi delle contusioni e abrasioni sul fianco destro. Non sembrerebbe nulla di grave ma non è certo il miglior modo per incominciare la corsa ...

#ILS18 : un workshop dell’Agenzia Spaziale Italiana per la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro : Benessere dei lavoratori e cultura della Sicurezza in tutti gli ambiti della vita quotidiana: sono questi i temi portanti che hanno contraddistinto “Uno spazio tra Salute e Sicurezza”, il workshop che l’Agenzia Spaziale Italiana ha organizzato per celebrare la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. L’evento, tenutosi ieri presso l’Auditorium della sede ASI di Roma, fa parte delle iniziative programmate nell’ambito ...

Salute - incontinenza femminile 'problema' per oltre 3 mln italiane : Roma, 2 mag. , askanews, L'incontinenza urinaria femminile è una malattia imbarazzante che colpisce oltre 3 milioni di italiane. Ciò nonostante è sottovalutata e, infatti, solo un terzo delle pazienti ...

'Due italiani su tre hanno difetti alla vista' - nasce l'Osservatorio per la Salute : ... non a caso il glaucoma, che interessa un milione di pazienti solo in Italia è la seconda causa di cecità evitabile nel mondo occidentale. Eppure una visita di controllo a 40 anni potrebbe ...