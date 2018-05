sportfair

: RT @Adnkronos: Preoccupazione sulle sorti dell'accordo con la Lega - AttilaAzureRive : RT @Adnkronos: Preoccupazione sulle sorti dell'accordo con la Lega - BinaryOptionEU : Preoccupazione sulle sorti dell'accordo con la Lega - sherlock5stelle : 'Salta il banco?', timori a 5S : -

(Di martedì 15 maggio 2018) Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Il M5S lavora al contratto di governo con la Lega e punta a chiudere il programma entro giovedì. Lega e 5 Stelle sono “a buon punto e siamo fiduciosi si possa partire al più presto”, dice la capogruppo del M5S alla Camera Giulia Grillo, parlando in sala stampa a Montecitorio. Sulle parole di Matteo Salvini, ieri durissimo circa l’intesa per arrivare a un governo insieme, dallo staff della comunicazione gettano acqua sul fuoco: “Bluffa per tenersi buono Berlusconi”. Ma in realtà nel Movimento c’è preoccupazione sulle sorti di un accordo che sembrava a un passo e che a tratti sembra sfuggire di mano. “Si lavora a pancia bassa, ma è possibile salti il banco. O quanto meno, non mi sentirei di escluderlo”, confida uno dei fedelissimi di Luigi Di Maio all’Adnkronos mentre nel Palazzo va avanti la ...