Salini Impregilo | Salini | Italia bloccata da burocrazia | serve più coraggio 2

Salini Impregilo : Salini - Italia bloccata da burocrazia - serve più coraggio : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – “L’Italia è bloccata dalla burocrazia: nel nostro settore abbiamo oltre un milione e mezzo di posti di lavoro che sono andati persi e a differenza di quanto avviene negli altri Paesi, nel nostro non riusciamo a realizzare quello che vorremmo fare. Servono misure in grado di sostenere il settore, ma soprattutto figure capaci di prendere delle decisioni”. E’ un duro sfogo quello di Pietro ...

Salini Impregilo : Salini - Italia bloccata da burocrazia - serve più coraggio : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – “L’Italia è bloccata dalla burocrazia: nel nostro settore abbiamo oltre un milione e mezzo di posti di lavoro che sono andati persi e a differenza di quanto avviene negli altri Paesi, nel nostro non riusciamo a realizzare quello che vorremmo fare. Servono misure in grado di sostenere il settore, ma soprattutto figure capaci di prendere delle decisioni”. E’ un duro sfogo quello di Pietro ...

Salini Impregilo - viaggio di sola andata per New York? : Giornata di guadagni per Salini Impregilo che a Piazza Affari fa un balzo del 2,34% scambiando 2,36 euro per azione. Secondo indiscrezioni di stampa, il Gruppo potrebbe approdare dall'altra parte dell'...

Salini Impregilo : in corsa in Medio Oriente per progetti da 3 mld dollari (2) : (AdnKronos) – In Qatar, Salini Impregilo sta per consegnare parte della prima linea della metropolitana di Doha, la Red Line North Underground, lunga circa 13 km, e sta costruendo lo stadio Al Bayt, in vista dei Mondiali del 2022. Salini Impregilo è presente da oltre 50 anni nella regione del Golfo persico. Ha partecipato ai più grandi progetti realizzati negli ultimi decenni, tra cui il Kingdom Tower a Riyadh e la Grande Moschea di Abu ...

'Cyclopica' - gli scatti Salini Impregilo sulla bellezza delle infrastrutture : Nella prima area i visitatori sono, infatti, immersi nel lavoro delle grandi opere attraverso immagini fotografiche di un archivio unico al mondo, quello di Salini Impregilo: una selezione che parte ...

Salini Impregilo guarda al Medio Oriente : Teleborsa, - Sguardo verso Oriente per Salini Impregilo. La società punta a consolidare ulteriormente la sua presenza nei paesi asiatici, confermando la partecipazione a gare per un valore complessivo ...

I venditori si accaniscono su Salini Impregilo : Ribasso scomposto per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che esibisce una perdita secca del 3,31% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , ...

Salini Impregilo guarda con ottimismo alle infrastrutture USA : Teleborsa, - Continua a correre a Piazza Affari il titolo Salini Impregilo, mostrando un'ottima performance del 4,97% che si va ad aggiungere al +6% messo a segno lunedì 30 aprile 2018. Il Gruppo ...

Salini Impregilo punta a Wall Street Cessione in Usa per crescere ancora : Salini Impregilo sempre più a Stelle e Strisce. Il gruppo di costruzioni non solo ha in cantiere una Cessione da centinaia di milioni negli Usa che darà risorse per acquisizioni mirate e per ridurre ...

Salini Impregilo cede parte Lane in Usa : ANSA, - MILANO, 30 APR - Salini Impregilo sta valutando la cessione dell'unità 'plants & paving' della statunitense Lane e ha già affidato un mandato come advisor a Goldman Sachs. Lo afferma in ...