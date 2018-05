Salewa Ironfly – Maurer è il primo ad entrare in Valtellina

sportfair

: Cosa è successo nelle prime due giornate del Salewa #IronFly? Scopriamolo insieme con il report e le foto della gar… - 4Outdoor_Enc : Cosa è successo nelle prime due giornate del Salewa #IronFly? Scopriamolo insieme con il report e le foto della gar… - LeccoNews : SALEWA IRONFLY, GIORNO 2. LA GRANDINE TARPA LE ALI E SI FATICA A PRENDERE IL VOLO | 14/05/2018 - - LeccoNews : PARTITA DAI CIELI DI LECCO LA SALEWA IRONFLY, 468KM IN VOLO SUL NORD ITALIA | 13/05/2018 - -

(Di martedì 15 maggio 2018) Mentre in testa al gruppo, Von Kanel e Anders sono già all’imbocco della, alle loro spalle si sono consumate scelte strategiche molto diverse, penalizzazioni, ritorni forzati a Macugnaga e ilritiro della competizione Chrigelè uno di quei campioni che riesce a far sembrare facile anche un’avventura durissima come la. Lo svizzero svizzero procede senza incertezze verso la boa di Bormio, fedele alla strategia per cui la cosa più importante in una gara di hike&fly è non fermarsi, mai. Dopo una mattinata di camminoè arrivato ad affacciarsi sull’alto Lago di Como e planare direttamente oltre il Mera, il fiume che divide Gera Lario dal Pian di Spagna. Alle sue spalle Von Kanel mantiene sostanzialmente inalterato il distacco imitandolo alla perfezione, salvo l’atterraggio un po’ più corto. Anders chiude il terzetto di testa nonché ...