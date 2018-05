Russia | Putin guida la colonna di camion per inaugurare mega-ponte in Crimea Cremlino

Putin guida un corteo di 36 tir per inaugurare ponte che unisce Russia a penisola di Crimea : Il presidente russo Vladimir Putin ha inaugurato il controverso ponte sullo stretto di Kerch, in Crimea, guidando personalmente un camion «Kamaz». Il ponte è stato completato con sei mesi di anticipo r ispetto al cronogramma anche se, per la parte dedicata al traffico ferroviario, bisognerà attendere un altro anno. E’ lungo 19 chilometri ed è costa...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Putin inaugura il ponte Russia-Crimea - Ue “violata sovranità Ucraina” : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Ucraina, Putin inaugura il ponte tra la Russia e la Crimea scatenando la reazione dell'Ue, "violazione sovranità ucraina" (15 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:15:00 GMT)

N-TV : Putin e i suoi successi politici hanno dato alla Russia potere e influenza mondiali - : Vladimir Putin è ora all'apice del potere, afferma N-TV sul suo sito web. Ha 65 anni e nel suo paese è leader politico indiscusso da 18 anni. Dai tempi di Stalin, nessun politico sovietico o russo è ...

Russia - NETANYAHU E PUTIN ALLA PARATA DELLA VITTORIA/ Mosca - salta conferenza stampa finale : distanti su Iran : RUSSIA, NETANYAHU e PUTIN ALLA PARATA solenne nel Giorno DELLA VITTORIA: il discorso del presidente russo e le celebrazioni di Mosca per la sconfitta del nazismo.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:30:00 GMT)

Russia - Netanyahu e Putin alla parata della Vittoria/ Ultime notizie : Mosca celebra la sconfitta del nazismo : Russia, Netanyahu e Putin alla parata solenne nel Giorno della Vittoria: il discorso del presidente russo e le celebrazioni di Mosca per la sconfitta del nazismo.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:17:00 GMT)

Come la Russia di Putin sta influenzando le elezioni dei paesi occidentali : La fabbrica di troll e fake news della madre Russia di Putin avrebbe influenzato un'altra elezione occidentale. Secondo un'inchiesta giornalistica del Sunday Times uno staff russo altamente specializzato in campagne di propaganda social avrebbe aiutato i Laburisti alle ultime elezioni britanniche. La notizia arriva dopo le accuse del grand giurì federale americano nell'ambito delle indagini sulle interferenze di Mosca nelle elezioni ...

Putin ha una nuova limousine made in Russia/ Foto : la Nami Kortezh - così solletica l'orgoglio di un popolo : Putin ha una nuova limousine tutta russa: addio alla Mercedes. Foto: ecco la Nami Kortezh, 6 anni di sviluppo pe realizzare la nuova auto del presidente, vistasi ieri per la prima volta(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:06:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Russia : Putin Presidente per la quarta volta - Medvedev confermato premier : Ultime notizie, di oggi 7 maggio 2018: Russia, Vladimir Putin giura per la quarta volta da Presidente al Cremlino. confermato Medvedev come premier: fino al 2024 dominio di "Russia Unita"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:55:00 GMT)

Russia - Debutta la Kortezh - la nuova auto di Putin : Nelle occasioni ufficiali tutti i capi di stati viaggiano su auto blindate appositamente personalizzate per garantire la massima sicurezza negli spostamenti. Dalla DS 7 di Emmanuel Macron alla Cadillac The Beast di Donald Trump: i presidenti delle varie nazioni hanno automobili create su misura per loro, compreso Vladimir Putin che, per la cerimonia di giuramento sulla Costituzione al Cremlino, ha utilizzato per la prima volta la Kortezh, la sua ...

Zar Putin - da 18 anni tiene la Russia in pugno : Conquiste, ombre e prospettive di uno dei protagonisti della politica internazionale all'inizio del suo quarto mandato al Cremlino

Russia - Putin giura da presidente e conferma Medvedev premier : Vladimir Putin ha giurato come presidente della Federazione Russa. E come primo passo politico ha confermato Dmitri Medvedev a capo del governo candidandolo premier. A breve la Duma si riunirà per ...

Russia - Putin giura da presidente e conferma Medvedev premier : Russia, Putin giura da presidente e conferma Medvedev premier Russia, Putin giura da presidente e conferma Medvedev premier Continua a leggere

Putin a quarto mandato : Russia più forte : 11.51 Vladimir Putin ha giurato per la quarta volta come presidente della Federazione Russa. Con una cerimonia solenne al Cremlino ha inizio il nuovo mandato che scadrà nel 2024. "Considero mio dovere e obiettivo della mia vita fare tutto il possibile per la Russia, per il suo presente e per il suo futuro", ha detto Putin, con in mano la Costituzione. "Le prossime decisioni saranno storiche e segneranno i prossimi decenni.La Russia sarà più ...

Russia : è il giorno di Putin - si insedia per il quarto mandato : Vladimir Putin si insedierà oggi ufficialmente al Cremlino per il suo quarto mandato da presidente russo. La cerimonia e il giuramento sono in programma nella Sala di Sant'Andrea del Grande Palazzo ...