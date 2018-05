Rugby | per l’Italia in autunno un quarto test-match a Chicago

Rugby - Continental Shield 2018 : Enisei-Heidelberger 24-20. I russi vincono il trofeo per il secondo anno consecutivo : Certo, l’obiettivo primario era già stato centrato da entrambe le formazioni (la promozione in Challenge Cup 2018-2019), ma un trofeo è pur sempre un trofeo, anche se si tratta del terzo torneo Continentale per club: i russi dell’Enisei si aggiudicano per il secondo anno consecutivo la Continental Shield di Rugby, battendo nella finale di Bilbao i tedeschi dell’Heidelberger al termine di una partita esplosa negli ultimi minuti, ...

Rugby - tutto pronto ad Alghero per il grande match : Non solo tifosi e sportivi ma anche semplici cittadini, appassionati di sport, andranno al campo a sostenere la squadra algherese che sta rappresentando al meglio la città catalana nella penisola. E' ...

Banca Cras CUS Siena Rugby - tutto pronto per il ritorno della finale a Sinnai : Il Banca Cras CUS Siena Rugby è pronto per le finali nazionali di domenica 13 maggio a Sinnai; alle 15:30 i senesi sfideranno nella partita di ritorno i sardi dei "7 Fradis" per il match più ...

Mondiali Rugby - 4 test-match per azzurri : "I Mondiali sono la più grande espressione del nostro sport e sin dal 2016 sono il nostro obiettivo a lungo termine. Vogliamo arrivare ai Mondiali per vincere le partite che contano e lo faremo: ...

Rugby - verso i Mondiali 2019 : quattro test match per gli azzurri : 'I Mondiali sono la più grande espressione del nostro sport e sin dal 2016 sono il nostro obiettivo a lungo termine, per il quale abbiamo lavorato per migliorare il nostro sistema, aumentare la ...

Rugby - importante vittoria in trasferta per l'Amatori : Per la cronaca nel secondo tempo sono state siglate solo mete. Già al primo minuto Tevdoradze se ne va in meta e Anversa ha trasformato per il 5-10. Gli algheresi però vengono raggiunti grazie ai 5 ...

Rugby Serie B - niente da fare in Sardegna per la Sertori : Il campo ha dato il responso che era prevedibile, perché i sardi in questa stagione hanno marciato a ritmo più sostenuto dei sondriesi e sono attualmente in quinta posizione, inoltre passare sul loro ...

Rugby - arrivano le nuove regole? A Perth il test del World Series Rugby : supermeta da 9 punti e più velocità : nuove regole per il Rugby? Il futuro potrebbe essere proprio questo. Oggi prenderà il via la prima edizione del World Series Rugby, un torneo a cui parteciperanno anche Samoa, Tonga, Figi, Hong Kong e voluto da Andrew Forrest, il Presidente di Western Force. La Federazione Internazionale ha dato il permesso di testare le nuove regole con la possibilità di adottarle nei massimi tornei ufficiali nel prossimo futuro: mete da nove punti (sette per ...

Rugby - novità ed assenti nei 31 convocati di O’Shea per il tour estivo in Giappone. Non ci sarà Sergio Parisse : Le convocazioni di Conor O’Shea per il tour estivo della nazionale italiana di Rugby, presentano qualche sorpresa: alcuni gradini ritorni fanno da contraltare ad inattese assenze. Sicuramente spicca l’assenza di Sergio Parisse, tenuto a riposo, il cui posto viene preso dal rientrante Marco Fuser. L’unico esordiente è Cherif Traore: la sua presenza si contrappone alle assenze di Quaglio e Chistolini. Luca Morisi e Michele ...

Il mondo del Rugby sconvolto per Rebecca - : La Federazione Italiana rugby e l'intera comunità rugbistica del nostro Paese sono sconvolte e profondamente rattristate dalla scomparsa di Rebecca Braglia, giovane rugbista dell'Amatori Parma rugby, ...

Il papà di Rebecca Braglia : 'Continuate a giocare a Rugby per lei che ora è nel Campionato dei Cieli' : 'Voi dovete continuare a giocare per lei', Giuliano Braglia, il padre di Rebecca, ha tenuto costantemente informati gli amici attraverso la sua pagina Facebook. 'Ringrazio tutti, ora Rebecca è nella ...

Il papà di Rebecca Braglia : 'Continuate a giocare a Rugby per lei che ora è nel Campionato dei Cieli' : 'Voi dovete continuare a giocare per lei', Giuliano Braglia, il padre di Rebecca, ha tenuto costantemente informati gli amici attraverso la sua pagina Facebook. 'Ringrazio tutti, ora Rebecca è nella ...

Rugby italiano in lutto : morta la 19enne Rebecca Braglia. In coma dopo un placcaggio - inutile l’operazione : Il Rugby italiano è in lutto e piange la scomparsa di Rebecca Braglia, 19enne che da domenica lottava tra la vita e la morte all’ospedale Bufalini di Cesena. La ragazza era stata vittima di un placcaggio in campo che le aveva procurato un grave trauma cranico: purtroppo non è mai uscita dal coma. In mattinata è stato avviato il protocollo per l’osservazione di morte, poi l’annuncio del decesso. Rebecca aveva purtroppo sbattuto ...

Rugby - i convocati dell’Italia per il tour estivo : assente Parisse - tornano Campagnaro e Morisi. Doppia sfida al Giappone : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha diramato le convocazioni per il tour estivo. Trentuno azzurri sono stati chiamati agli ordini in vista del doppio test-match contro il Giappone (9 giugno a Oita e 16 giugno a Kobe) nel Paese che ospiterà i Mondiali del prossimo anno. I ragazzi si avvicineranno alla Doppia sfida contro la Nazionale del Sol Levante affrontando lo Yamaha Jubilo, un club della massima divisione nipponica ...