ROTTURA DI MAIO-SALVINI La profezia di Berlusconi e lo spettro del voto

Di Maio chiede qualche giorno - Salvini non esclude la ROTTURA. Per i giornali "tutto in alto mare" : Altro tempo, altri giorni: nemmeno oggi le delegazioni di Lega e M5S sono state in grado di portare al Quirinale un accordo chiuso, e magari anche il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Primo a salire nello Studio alla Vetrata del Quirinale, da Sergio Mattarella, il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Evita di dare nomi, ma sottolinea la sostanziale tenuta di un accordo in itinere. Poi è il turno di Matteo Salvini, ...

Incontro decisivo Salvini-Di Maio. Avanti o ROTTURA? : Distanza ancora sul nome del premier incaricato e su alcuni punti del programma. Giorgia Meloni rivela: 'di maio mi ha chiesto l'appoggio in cambio di un ministero'. Ma il leader pentastellato replica ...

La ROTTURA fra Salvini e Berlusconi non c'è. Di Maio ribadisce al Quirinale : "Sì alla Lega - no a governi tecnici" : "Quando dico vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se abbiamo eletto delle ...

Luigi Di Maio fregato da Roberto Fico : 'Arriveremmo alla ROTTURA nel M5s' - il ricatto che lo ha fatto fuori : Non c'è bisogno di attendere lunedì, quando con ogni probabilità Roberto Fico assumerà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella un altro mandato esplorativo per formare un governo. La verità ...

Di Maio scarica Salvini : «Il centrodestra non esiste più». Il leader leghista ribatte - e il Pd attende la ROTTURA : POLITICA ESTERA Di Maio ha parlato anche di politica estera. 'Le dichiarazioni sulla Siria di Salvini sono irresponsabili perchè fatte da un palco elettorale. Per me il faro rimane l'articolo 11 ...

Di Maio ha puntato tutto sulla ROTTURA del centrodestra : Luigi Di Maio tiene il punto e torna a pronunciare un netto 'no' a Silvio Berlusconi e a Forza Italia. Convinto, secondo quanto si apprende in ambienti autorevoli M5s, che "il centrodestra unito non reggerà nemmeno tre giorni". Quindi, la "linea è quella di aspettare", pur nella consapevolezza che non si può perdere altro tempo anche a causa dell'aggravarsi della crisi in ...

