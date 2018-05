Rottamazione cartelle | Marcozzi | Occasione perse per l' Abruzzo

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 15 maggio 2018) L'Aquila - Oggi scade il termine per le domande di adesione alla “definizione agevolate” per le somme contestate da Fisco e Enti Locali, la cosiddetta “delleEquitalia”. Un provvedimento per il quale l'erario conta di ricevere 500 mila istanze per la cancellazione di circa 3 milioni di. L'incasso, secondo le stime ufficiali, dovrebbe garantire quest'anno almeno 1,6 miliardi di gettito. Per i contribuenti è invece l'opportunità per liberarsi delle contestazioni senza dover corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, oppure - se si tratta di multe - delle eventuali maggiorazioni. Il provvedimento prevede ladelledei contribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. “Peccato che Regionenon abbia aderito alladelle” ...