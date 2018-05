Romina Power a L’Intervista di Costanzo | “Con Al Bano legame indissolubile”

Pagelle TV della Settimana (7-13/05/2018). Promossa Milly Carlucci. Bocciati Romina Power e il GF : Costantino della Gherardesca Promossi 9 a Milly Carlucci. La generalessa di Rai1 ha saputo costruire in maniera minuziosa e sagace la tredicesima edizione di Ballando con le Stelle mettendo insieme una serie di elementi vincenti. Dopo qualche sgarbo di troppo inflittole da Fazio e Littizzetto, è riuscita anche a farsi ospitare nel “tempio” di Che Tempo Che Fa tenendo testa alle frecciatine del conduttore, apparso quasi insofferente ...

Romina Power furiosa dopo l’intervista a Maurizio Costanzo : “Ho capito che non esiste correttezza” : L’ultima intervista televisiva (ci crediamo?) della vita di Romina Power, rilasciata a Maurizio Costanzo nello studio de L’Intervista su Canale 5, ha fatto il record: 17.69% di share, contro Che Fuori Tempo Che fa che con una miriade di ospiti e con un traino forte quanto una fiction di Vanessa Incontrada si è fermato al 14,66%. Certo, se Costanzo non ha potuto contare su una prima serata potente, lo slancio all’intervista di ...

Romina Power : "Non so dove possa essere Ylenia - se ha perso la memoria o sia tenuta nascosta" : Ieri sera è andata in onda in seconda serata la prima puntata de L'Intervista di Maurizio Costanzo e come ospite c'era Romina Power. Negli ultimi mesi, si è parlato molto di lei come personaggio e di ...

Romina Power : "Non posso non amare Al Bano" : Un dialogo serrato, quasi una confessione. Romina Power, ospite ieri sera a "L'Intervista" di Maurizio Costanzo, parla a cuore aperto della sua vita artistica e privata. E ammette che la storia con Al Bano Carrisi, almeno per lei, è tutt'altro che chiusa: "È una cosa strana quella che mi lega a lui. Non riesco a non amarlo" ammette, con la voce rotta dall'emozione.I fan dei due cantanti, dopo la reunion artistica arrivata qualche ...

Romina Power rivela i suoi sentimenti per Albano Carrisi a L'Intervista Video : Negli ultimi mesi Romina Power è tornata prepotentemente al centro del Gossip. Dal botta e risposta a distanza con Loredana Lecciso al ritorno di fiamma con Albano Carrisi [Video]. L’artista americana è stata protagonista della puntata de L’Intervista del 15 maggio. Maurizio Costanzo ha aperto l’album dei ricordi ed è ripartita dal rapporto tra Romina e la madre, l’attrice Linda Christian. “E’ leggero il ricordo di mia madre. Ho vissuto molto ...

L’amore di Romina. Sono passati 25 anni dalla scomparsa di Ylenia - ma la Power non si arrende : In questi ultimi tempi non si fa che parlare dell’intrigo tra Romina, Al Bano e Loredana Lecciso. La cantante americana è finita di nuovo sotto attenzione, ma questa volta per un motivo molto diverso. Infatti la figlia di Tyron Power per il giorno della festa della mamma ha deciso di dedicare un pensiero a sua figlia Ylenia. Come tutti ben sanno, la giovane Ylenia Carrisi è la figlia dei due ex coniugi scomparsa ormai da oltre 25 ...

Maurizio Costanzo a L’Intervista scruta nell’intimo di Romina Power! : Ritorna sul piccolo schermo il varietà L’Intervista, condotto magistralmente da Maurizio Costanzo. Un esclusivo ed inedito faccia a faccia con Romina Power. Un racconto toccante che ripercorre le vicende dolorose e strazianti legate alla perdita della figlia, per poi soffermarsi a parlare del nuovo rapporto riallacciato con Albano Carrisi. Parole che vi penetreranno nel cuore. Romina Power affronta le domande impertinenti di Maurizio ...

