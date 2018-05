Roma | stop ai bus turistici nel centro storico

Roma - Skorupski : "Vado via per giocare". E stoppa la moglie-modella... : 'A Roma sono stato una seconda scelta, il primo è Alisson, uno dei più forti al mondo. Vedremo cosa succederà, ma ripeto: io devo giocare. A fine anno parlerò con i dirigenti e il procuratore e dirò ...

Maltempo - guasto sulla Roma-Sulmona : stop e ritardo treni : Disagi, oggi pomeriggio, sulla linea ferroviaria Roma – Sulmona, dove la circolazione dei treni è stata sospesa dalle 17.50 per un guasto tecnico provocato dal Maltempo che si è abbattuto sulla zona fra Marcellina, Palombara e la Valle Aniene. Tre convogli sono stati limitati nel percorso, mentre i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a trenta minuti. Attivati bus sostitutivi. Il traffico ferroviario è stato ripristinato, dopo ...

Fastweb - stop alla delocalizzazione Call center dalla Romania al Sud : Fastweb, stop alla delocalizzazione. Il Call center dalla Romania al Sud Italia, in particolare a Cagliari e Lecce. A comunicarlo è il ministero dello Sviluppo economico. 'La decisione di Fastweb di ...

Roma : reperti archeologici su scavi ciclabile. Stop a lavori : Roma: esami per risalire a datazione dovrebbero iniziare domani Roma – Sulla Ciclabile Nomentana Stop ai lavori. Poco oltre l’incrocio con viale Regina Margherita, infatti, sono stati rinvenuti alcuni reperti archeologici. Scavando per installare quelli che in gergo sono chiamati “plinti”, ovvero le basi per il sostegno dei lampioni, gli operai di Acea Reti si sono imbattuti nel ritrovamento. Ne dà notizia Roma H24 ...

Roma : stop permanente alcol zone movida : ANSA, - Roma, 2 MAG - Con il nuovo regolamento di polizia urbana di Roma "i divieti già previsti nell'ordinanza antivetro e antialcol, ora limitati all'estate, diventeranno permanenti nei luoghi della ...

Roma-Liverpool - stop alcol per 3 giorni : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – stop al consumo e alla vendita di alcol a Roma per tre giorni: il divieto, emesso dalla Prefettura in vista del match di ritorno di Champions Roma-Liverpool sarà in vigore nelle zone limitrofe allo stadio Olimpico e in tutto il Centro storico, così come nell’area di via Cavour, del Colosseo, piazzale Flaminio e piazza delle Canestre. Lo stop scatterà dalle 19 del 1° maggio alle 7 del 3 maggio. Lo rende ...

Stop alla vendita di alcolici per 36 ore - attesi 50 hooligans. Roma si prepara alla semifinale col Liverpool : Stop alla vendita di alcol per 36 ore, una maxi zona di sicurezza per creare una sorta di 'bolla' inaccessibile attorno all'Olimpico, intere piazze e aree del centro città presidiate da due giorni prima della partita, una cinquantina di hooligans inglesi monitorati costantemente dal loro arrivo in Italia e scortati in tutti i movimenti. Roma si prepara alla semifinale di Champions League sperando che, come ha detto il tecnico della Roma ...

