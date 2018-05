ROMA | PROCESSO CUCCHI BIS Massacrato di botte dai carabinieri | la sorella

ROMA - Valerio Guerrieri suicida in cella a 21 anni : in 10 rischiano il processo : Il suicidio di Valerio Guerrieri , impiccatosi a 21 anni il 24 febbraio dello scorso anno in una cella di Regina Coeli, avrebbe potuto essere evitato. È la conclusione della procura che ha chiuso l'...

Stefano Cucchi - nuovo processo d’appello per medici. Pg ROMA chiede una perizia : Una nuova perizia per accertare il nesso tra “le condotte colpose già accertate” e la morte di Stefano Cucchi. L’ha chiesta il pg Arcibaldo Miller nel terzo processo d’appello ai cinque medici dell’ospedale Romano Sandro Pertini (il primario Aldo Fierro, insieme con i dottori Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo), imputati nella vicenda della morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra Romano ...

ROMA - i due ultrà a processo il 24 maggio/ Scontri di Liverpool : città blindata per il ritorno : Roma, i due ultrà a processo il 24 maggio: rinviati a giudizio Lombardi e Sciusco per il pestaggio di Sean Cox prima della gara con il Liverpool ad Anfield Road(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 00:29:00 GMT)

ROMA - processo Spada : Federica Angeli in aula/ Ultime notizie : "Non ho paura" - Virginia Raggi in Tribunale : Roma, processo Spada: Federica Angeli in aula sentita come testimone. Al suo fianco la sindaca della città, Virginia Raggi e la Regione Lazio. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:22:00 GMT)

Processo Spada - Raggi in tribunale con Federica Angeli : ROMA non ha paura : Le parole della sindaca: "Qui per lanciare un messaggio forte e duro cotnro la malavita. Le istituzioni non devono lasciare soli i cittadini"

Morì a causa di una buca - in 5 rischiano il processo a ROMA : Si tratta di dirigenti del Comune capitolino all'epoca dei fatti (era il 2012) e di imprenditori. L'accusa per la quale potrebbero essere processati è di omicidio colposo: a causa di una buca, un giovane di 20 anni sbandò con il motorino e si schiantò contro una colonna di marmo

