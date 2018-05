Roma | Di Francesco | Balo? L' avevo già cercato a Sassuolo Ma Dzeko è unico

Calciomercato Roma - Di Francesco apre le porte a Balotelli : “lo seguo da tanto tempo” : Calciomercato Roma – Stagione molto importante per la Roma che ha ottenuto la qualificazione in Champions League, adesso l’obiettivo nell’ultima giornata è di confermarsi al terzo posto in classifica. Ma si pensa anche al mercato della prossima stagione, importanti indicazioni di Di Francesco a Tiki Taka in particolar modo su Balotelli: “Lo avevo già cercato in passato, al mercato penseremo più avanti e abbiamo le idee ...

La Juventus che vince aritmeticamente il campionato dopo il pareggio in casa della Roma, il Napoli che vince 2-0 a Genova ma non basta e l' Inter che perde in casa con il Sassuolo e vede sfumarsi la zona Champions. Insomma, un weekend di grandi emozioni ci ha appena lasciato. Nel prossimo turno di campionato, l'ultimo di quest' annata, ci saranno sfide molto importanti in chiave salvezza ma anche in chiave Europa, con

Roma - Di Francesco si batte il pugno sul cuore : un gesto inatteso sotto la curva : 'Chi tifa Roma vince sempre' ricordava uno striscione esposto in Tribuna Tevere, a beneficio delle tv perché chiunque nel mondo potesse vederlo. Simile a quello srotolato qualche anno fa a Verona per ...

Roma - murales di Francesco Totti sfregiato Video : Non è la prima volta che accade. Il murales dedicato a Francesco Totti, situato nel rione Monti, è stato nuovamente deturpato da alcuni vandali, non contenti di vedere in quel luogo un simbolo della storia giallorossa. Il dipinto raffigurava il numero dieci della Roma durante un'esultanza molto particolare, avvenuta nel lontano 2001, anno dell'ultimo scudetto [Video] dei lupacchiotti. La vicenda L'ultimo restauro del murales risale solamente a ...

Monchi pensa al futuro : 'Con Di Francesco faremo una grande Roma' : ... itervistato ai microfoni di 'Domenica Premium' in onda su Premium Sport -. Dobbiamo continuare sulla strada di questi ultimi due mesi. Ma sarebbe una mancanza di rispetto per le altre dire che la ...

Roma Juventus/ Streaming video e diretta tv : Allegri vs Di Francesco - probabili formazioni - quote e orario : diretta Roma Juventus, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Manca un punto: ai bianconeri per lo scudetto, ai giallorossi per la Champions League(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:51:00 GMT)

Roma. Francesco Totti è tornato in campo : Rieccolo il capitano Francesco Totti tornare in campo. Chiaramente non con la mitica maglia della Roma ma con il circolo Canottieri

Roma - Di Francesco 'Un pari con la Juve In Champions meglio noi - quindi...' : Roma - Questione di mentalità. Non è un caso che la conferenza stampa che preceda la Juve verta tutta su un concetto. Il solito. La mentalità vincente. Quella che Eusebio Di Francesco sta cercando di ...