romadailynews

: RT @CorriereCitta: Roma, pollice “verde” nel terrazzo di casa: coltivava piante di marijuana - RomaPulita : RT @CorriereCitta: Roma, pollice “verde” nel terrazzo di casa: coltivava piante di marijuana - romadailynews : #Roma: Coltivava #marijuana sul #terrazzo, arrestato: Sul terrazzo 7 piante di marijuana… - Lavocedelpopol : Roma, pollice “verde” nel terrazzo di casa: coltivava piante di marijuana -

(Di martedì 15 maggio 2018)– E’ statodai Carabinieri della Stazione diTor de’ Cenci un 44enne nato in Libia ma da tempo residente a. L’uomo, incensurato,suldella sua abitazione ed è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. I Carabinieri da tempo avevano notato uno strano via vai di persone che in diverse ore del giorno e della notte frequentavano l’abitazione dell’uomo a Tor de’ Cenci. Cosi’, nel corso di un predisposto servizio antidroga, hanno deciso di controllare l’abitazione. L’accurata ispezione eseguita nell’appartamento, ha permesso ai militari di scoprire sul7 piante diregolarmente annaffiate con un sistema di irrigazione automatico. In casa poi sono stati rinvenuti 16 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi, e la somma di 5.000 euro ...