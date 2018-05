Roma | Ama | rimosse 60 tonnellate rifiuti illegali

Panama Papers - arrestato commercialista Romano per reati fiscali : ... emersi attraverso un'inchiesta giornalistica internazionale con al centro lo studio legale Mossack Fonseca di Panama, una delle più grandi 'fabbriche' di società off-shore al mondo. Nel profilo dei ...

Roma - ALBERTO DELFINI UCCISO A CASTEL MADAMA PER 60 EURO/ Suocero confessa : il fucile risulta rubato : 25enne trovato morto a ROMA nelle campagne di CASTEL MADAMA: ultime notizie, mistero nella Capitale. UCCISO a colpi di fucile, Suocero fermato confessa l'omicidio.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:12:00 GMT)

Roma - 25enne trovato morto a Castel Madama : fermato il suocero/ Ucciso per debito di pochi euro : 25enne trovato morto a Roma nelle campagne di Castel Madama: ultime notizie, mistero nella Capitale. Ucciso a colpi di fucile, suocero fermato confessa l'omicidio.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 08:44:00 GMT)

Roma - GIOVANE 25ENNE DI TIVOLI UCCISO A CASTEL MADAMA/ Suocero prova a sviare indagini - poi confessa : 25ENNE trovato morto a ROMA nelle campagne di CASTEL MADAMA: ultime notizie, mistero nella Capitale. UCCISO a colpi di fucile, Suocero fermato confessa l'omicidio.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 21:53:00 GMT)

Roma - giovane trovato morto nelle campagne di Castel Madama/ Ultime notizie : ucciso con un sparo al collo? : 25enne trovato morto a Roma nelle campagne di Castel Madama: Ultime notizie, mistero nella Capitale. ucciso con un proiettile conficcato nel collo? (Pubblicato il Sun, 13 May 2018 12:48:00 GMT)

A Roma l’Arte chiama il Gusto…quando i bus non bruciano! : Perchè a Roma ogni tanto si parla di “rinascita” e non solo di strutture fatiscenti che cadono a pezzi. Dall’abbandono alla rinascita per Palazzo Merulana, l’ex Ufficio d’ Igiene di Roma riportato alla vita e allo splendore grazie al project financing della famiglia Cerasi e alla SAC spa che ha curato i lavori di ristrutturazione dal 2013 al 2017. LA STORIA Edificio costruito nel 1929 nel quartiere Esquilino, realizzato a cavallo dei due secoli ...

Emergenza rifiuti. Figliomeni (FdI) : “Roma è al collasso e l’AMA sciopera” : “Ogni angolo di strada, piazza e quartiere dal centro alla periferia è letteralmente sommerso da rifiuti di ogni natura, compresi quelli che non si possono smaltire presso i cassonetti, vedi materassi, elettrodomestici e mobili”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. “E’ vero che il problema dei rifiuti nella Capitale è secolare, testimonianze storiche giunte fino a noi riferiscono di una ...

Roma : Domenica sciopero operatori Ama : Roma – Domenica verrà ‘arricchita’ la crisi nella raccolta dei rifiuti di Roma. Questo per lo sciopero di 24 ore indetto dalle sigle sindacali Cobas Lavoro privato e Usb Lavoro Privato. L’astensione dal lavoro “di 24 ore del giorno 13 maggio per tutto il personale Ama sul territorio di Roma”, si legge nel comunicato congiunto, e’ dovuta innanzitutto “all’utilizzo in maniera stabile dal 2012 ...

Allarme rifiuti - Roma 'chiama' la Puglia per smaltire l'immondizia : In teoria, ma è tutto da verificare, ci potrebbe essere una disponibilità di accoglienza da parte della Puglia ma ogni decisione sarà solo politica: in caso di disponibilità ad aiutare la Capitale, ...

Andrea Damante e la canzone Romantica su Instagram : «È per Giulia De Lellis» : A pochi giorni dalla rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, sono ancora tanti i fan della coppia a chiedersi se si tratti solo di una crisi passeggera o se non ci sia più...

Roma : Domenica sciopero operatori Ama : Roma – Domenica la crisi nella raccolta dei rifiuti di Roma verrà ‘arricchita’ dallo sciopero di 24 ore indetto dalle sigle sindacali Cobas Lavoro privato e Usb Lavoro Privato. L’astensione dal lavoro “di 24 ore del giorno 13 maggio per tutto il personale Ama sul territorio di Roma”, si legge nel comunicato congiunto, e’ dovuta innanzitutto “all’utilizzo in maniera stabile dal 2012 di parte ...

Roma : Domenica sciopero operatori Ama Usb e Cobas : Roma – Il momento di difficoltà nella raccolta dei rifiuti di Roma Domenica verrà ‘arricchita’ dallo sciopero di 24 ore indetto dalle sigle sindacali Cobas Lavoro privato e Usb Lavoro Privato. L’astensione dal lavoro “di 24 ore del giorno 13 maggio per tutto il personale Ama sul territorio di Roma”, si legge nel comunicato congiunto, e’ dovuta innanzitutto “all’utilizzo in maniera stabile dal ...

Tennis - Internazionali d'Italia Roma 2018 : le speranze degli italiani nel tabellone maschile. Fabio Fognini la punta di diamante : Tornando al tabellone principale, è fuori dubbio che l'indiziato numero uno per fare più strada possibile sia Fabio Fognini: il ligure, rientrato stabilmente tra i primi venti al mondo, se in ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : le speranze degli italiani nel tabellone maschile. Fabio Fognini la punta di diamante : Sono al momento quattro, ma diventeranno sicuramente almeno cinque gli italiani certi di partecipare al tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italia di Tennis: l’unico a rientrare direttamente in tabellone grazie al ranking è stato, manco a dirlo, Fabio Fognini. Per gli altri quattro sono state necessarie delle wild card, che sono andate a Paolo Lorenzi, Andreas Seppi, Matteo Berrettini, e al vincitore ...