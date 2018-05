Roma | 29 maggio | one shot con Veni Vici Domini | di e con Nicola Vicidomini

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di oggi del tabellone femminile (15 maggio). Fuori Sara Errani e Kiki Bertens - si ritira Kristina Mladenovic : Sono 13 gli incontri andati in scena oggi a Roma per quanto riguarda il torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis: Fuori l’unica azzurra in gara, l’Italia non ha più rappresentanti in tabellone tra le donne. La sorpresa di giornata è l’eliminazione dell’olandese Kiki Bertens, in grande spolvero a Madrid, estromessa dalla greca Maria Sakkari. Nel big match di giornata la russa Maria ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di mercoledì 16 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Quarto giorno di gare domani per gli Internazionali d’Italia di tennis in corso a Roma: dopo la pioggia di oggi, che ha causato pesanti ritardi al programma, domani si spera nel bel tempo. Sul Centrale giocheranno entrambi gli azzurri impegnati in singolare: Fabio Fognini aprirà il programma alle ore 12.00 affrontando l’austriaco Dominic Thiem, mentre non prima delle 19.30 Matteo Berrettini se la vedrà col tedesco Alexander Zverev, ...

Il Miracolo dalla Calabria a Roma a caccia di un indizio : anticipazioni 15 maggio : Dopo gli ottimi ascolti del primo doppio episodio de Il Miracolo, oggi, 15 maggio, la serie con Guido Caprino tornerà in onda per il secondo appuntamento e nuove rivelazioni sulla misteriosa statuetta che piange sangue e i protagonisti della serie. Niccolò Ammaniti è stato promosso dopo gli spettacoli primi episodi e il pubblico chiede a gran voce che altre sue opere presto diventino capolavori seriali ma, in attesa della risposta dello ...

Pomeriggio 5 / Anticipazioni 15 maggio : diretta da Roma e novità sul Grande Fratello : Pomeriggio 5, Anticipazioni puntata del 15 maggio 2018: doppia diretta per Barbara D'Urso che questa sera è in onda col Grande Fratello. Si parlerà di Al Bano e Romina?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:30:00 GMT)

TIRomaNCINO : da venerdì 18 maggio in radio un’inedita versione dello storico brano “DUE DESTINI” : Due voci uniche, intense e inconfondibili. Due grandi artisti italiani. “DUE destini, che si uniscono”… TIROMANCINO e ALESSANDRA AMOROSO per la prima volta insieme in un’emozionate versione inedita di uno dei brani cult della band, “DUE DESTINI”, in radio e in digitale da venerdì 18 maggio. Terzo singolo del disco di successo “La descrizione di un attimo” con il quale i TIROMANCINO si sono affermati in Italia ottenendo grandi riconoscimenti di ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : 15 maggio - risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2018 a Roma. Al Foro Italico di tantissimi gli incontri in programma, con molti azzurri pronti a far bene. Bisognerà però fare attenzione all’insidia meteo: prevista infatti un’intera giornata di pioggia per questo martedì 15 maggio. In casa Italia, per quanto riguarda il singolare, da seguire Andreas Seppi, impegnato sul Centrale con ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : come vederli in tv e diretta streaming? Il programma e gli orari di martedì 15 maggio : Gli Internazionali d’Italia proseguono. Oggi verrà completato il primo turno ma debutteranno già alcune delle teste di serie più importanti, in campo per il secondo turno. Grande attesa in campo maschile per il match tra Denis Shapovalov e Tomas Berdych sul campo Centrale, così come per il debutto di Maria Sharapova, impegnata sulla Next Gen Arena contro l’australiana Ashleigh Barty. E poi ancora Angelique Kerber, Elina Svitolina, ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : tutti gli italiani in campo martedì 15 maggio. Orari e programma delle partite. Come vederle in tv : Terza giornata degli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico verrà completato il primo turno e comincerà il secondo. Oggi tocca ad Andreas Seppi, che aprirà il programma del campo Centrale contro il francese Lucas Pouille. Nei match di secondo turno, invece, saranno impegnati sia Filippo Baldi che Lorenzo Sonego: il primo inizierà il programma della Next Gen Arena, contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, il secondo giocherà sullo stesso ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di lunedì 14 maggio del tabellone femminile. Osaka show con Azarenka : Seconda giornata per gli Internazionali d’Italia 2018 di tennis in quel di Roma: tanti gli incontri validi per il primo turno del tabellone femminile, eliminate purtroppo le tre azzurre impegnate in questo lunedì. Giornata piena di emozioni per il tennis tricolore: arriva l’ufficialità dell’ultimo torneo per Roberta Vinci, che combatte ma viene sconfitta per 2-6 6-0 6-3 dalla giovane serba Krunic. Il post partita è tutto per la ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di lunedì 14 maggio del tabellone maschile. Djokovic vince e convince - che giornata per l’Italia! : Una seconda giornata da urlo per il tennis azzurro, versione maschile, al Foro Italico di Roma. Nei match validi per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2018, i tennisti del Bel Paese hanno risposto presente, regalando grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. A dare inizio alle danze ci ha pensato il siciliano Marco Cecchinato che, in 2 ore e 7 minuti di gioco, ha sconfitto il “terraiolo” Pablo Cuevas (n.71 ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di martedì 15 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Terza giornata per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2018: al Foro Italico di Roma tantissimi gli incontri in programma, con molti azzurri pronti a far bene. Bisognerà però fare attenzione all’insidia meteo: prevista infatti un’intera giornata di pioggia per questo martedì 15 maggio. In casa Italia, per quanto riguarda il singolare, da seguire Andreas Seppi, impegnato sul Centrale con Lucas Pouille, i ...

Roma - dal 17 al 20 maggio lo Spring Beer Festival al Testaccio : Roma, 14 mag. , askanews, Va in scena dal 17 al 20 maggio alla Città dell'Altra Economia al Testaccio, a Roma, lo Spring Beer Festival: per quattro giorni sarà possibile degustare le specialità di 30 ...

Previsioni Meteo Roma. Le previsioni per Martedì 15 Maggio 2018 : previsioni Meteo Roma. Le previsioni per Martedì 15 Maggio 2018 a Roma sono previste piogge sparse nel corso della mattinata; fenomeni anche a carattere di temporali attesi al pomeriggio. Nel Lazio condizioni di tempo instabile con piogge sparse al mattino su tutti i settori. previsioni Meteo Roma. Le previsioni per Martedì 15 Maggio 2018 Piogge sparse nel corso della mattinata; fenomeni anche a carattere di temporali attesi al pomeriggio. ...