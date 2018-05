Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana

Blastingnews

(Di martedì 15 maggio 2018) 2 Poche ore fa è arrivata l'ufficialita' dalla FederazioneGiuoco Calcio,è ilmaggioreVIDEO. L'ex allenatore dell'Inter ha rescisso nella giornata di ieri con lo Zenit San Pietroburgo dopo l'ultima gara del campionato russo. Lunedì ha firmato il contratto che lo leghera' alla formazione azzurra per due anni, fino agli Europei itineranti del 2020. Nelle prossime ore verra' presentato ai giornalisti al Centro sportivo di Coverciano, da sempre sede del ritiro. Per il sub-Fabbricini questa è stata una formalizzazione di tutto ciò che è successo nei giorni precedenti. Lo jesino ha dimostrato di volere a tutti i costi questo compito non per motivi personali ma per suggellare una carriera in cui ha giocato con maglie importanti. Prima perin, ...