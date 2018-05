Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana

Ufficiale : Roberto Mancini è il nuovo ct dell’Italia : Si attendeva per martedì, invece c’è già la firma di Roberto Mancini sul contratto che lo fa diventare il 52/o ct della nazionale azzurra di calcio. Nome e cognome l’allenatore marchigiano li ha vergati, poco prima delle 21, nemmeno nove ore dopo il suo sbarco a Fiumicino da San Pietroburgo. Che le trattative finali fossero quasi chiuse lo aveva an...

Nazionale - Roberto Mancini ha firmato/ Con il nuovo ct dell'Italia sarà un ritorno al trequartista? : Ufficiale: Roberto Mancini nuovo CT della Nazionale . E' arrivata la firma sul contratto, guiderà l'Italia in panchina fino al 2020. Martedì conferenza stampa di presentazione(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 00:49:00 GMT)

Nazionale - Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico : Dopo il disastro per la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 e il fallimento di Ventura, finalmente la Nazionale Italiana ha un nuovo commissario tecnico . Nelle ultime ore si erano fatti molti nomi, ma alla fine la decisione è stata raggiunta per volere di tutte le parti. L’accordo era già stato trovato nei mesi scorsi, un biennale fino all’Europeo del 2020 con un ingaggio di circa 2 milioni l’anno. ...

Nazionale - Roberto Mancini ha firmato : è il nuovo ct dell'Italia : Nazionale , Roberto Mancini ha firmato : è il nuovo ct dell'Italia Ex allenatore di Inter e Manchester City, ha lasciato lo Zenit di San Pietroburgo firmando un accordo con la Figc fino al 2020. La presentazione ufficiale il 15 maggio a Coverciano, mentre il 22 ci sarà il primo raduno per preparare le ...

Nazionale - Roberto Mancini ha firmato : è il nuovo ct dell'Italia - : Ex allenatore di Inter e Manchester City, ha lasciato lo Zenit di San Pietroburgo firmando un accordo con la Figc fino al 2020. La presentazione ufficiale il 15 maggio a Coverciano, mentre il 22 ci ...

Ufficiale : Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Italia : Un bambino prodigio, un grande talento del calcio italiano , rimasto sempre un mezzo fuoriclasse, per molti un '9 e mezzo'. Ha vinto tanto da giocatore con la maglia di club , Samp e Lazio, , ha ...

NAZIONALE - Roberto Mancini HA FIRMATO/ E' il nuovo ct dell'Italia - domani alle 12 presentazione ufficiale : ufficiale : ROBERTO MANCINI nuovo CT della NAZIONALE . E' arrivata la firma sul contratto, guiderà l'Italia in panchina fino al 2020. Martedì conferenza stampa di presentazione (Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:08:00 GMT)

Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Italia. Contratto di durata biennale : Fumata bianca nella trattativa tra Roberto Mancini e la Federcalcio. L'ormai ex tecnico dello Zenit sarà il nuovo ct della Nazionale. Nel pomeriggio sono andati in scena gli incontri tra i legali dell'...

L'Italia ha il suo nuovo ct : ufficiale Roberto Mancini fino al 2020 | Foto : Roberto Mancini è sempre più vicino alla panchina del L'Italia . Dopo la risoluzione ufficiale del contratto con lo Zenit di San Pietroburgo e l'ultimo match di campionato, il tecnico è sbarcato a Roma in tarda mattinata. "Sono contento di essere in Italia: domani vediamo quel che accadrà...", ha dichiarato il Mancio, rispondendo alle numerose domande sul suo futuro alla guida della nazionale azzurra.

Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Italia. Contratto di durata biennale : Fumata bianca nella trattativa tra Roberto Mancini e la Federcalcio. L?ormai ex tecnico dello Zenit sarà il nuovo ct della Nazionale. Nel pomeriggio sono andati in scena gli incontri tra...

Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell’Italia : L'ex allenatore di Inter e Manchester City ha firmato un contratto con la FIGC: verrà presentato domani a Coverciano The post Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell’Italia appeared first on Il Post.