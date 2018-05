Roberta Ragusa | la cugina in tv | ' Il figlio maggiore non crede alla colpevolezza del

Il figlio di Roberta Ragusa : "Credo nell'innocenza di mio padre" : Confermata in appello a Firenze la condanna a vent'anni di reclusione per Antonio Logli, accusato dell'omicidio e della distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello, nel comune di San Giuliano Terme, e mai più ritrovata. La conferma della sentenza è giunta ieri, 14 maggio.Il processo d'appello si è svolto in camera di consiglio, con aula a ...

Confermata la condanna a 20 anni ad Antonio Logli per l'uccisione della moglie Roberta Ragusa : Non cambia nulla per Antonio Logli. Anche nel processo di appello resta condannato a 20 anni di reclusione e non va in carcere: continua a rimanere libero, deve solo rispettare l'obbligo di residenza a San Giuliano Terme (Pisa) e la prescrizione di non allontanarsi da quel comune né da quello di Pisa dalle ore 21 alle ore 6.La decisione, oggi, dopo sette ore di camera di consiglio, è della corte di assise di appello di Firenze con ...

Caso Roberta Ragusa - arrivata la sentenza per Antonio Logli. Condanna dei giudici : Caso Roberta Ragusa. L’udienza è ripresa da dove si era interrotta lo scorso 28 marzo, cioè con l’intervento del secondo avvocato di Antonio Logli, Saverio Sergiampietri, dopo la lunga esposizione del collega Roberto Cavani di quasi un mese fa. La Procura non ha voluto replicare, mentre lo hanno fatto le parti civili. E’ seguito l’ultimo intervento di Cavani, con poi la camera di consiglio partita alle 11.30. Dopo ...

