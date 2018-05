Risultati playoff basket A2 Diretta live score | Treviso e Trieste si portano sul 2 a 0

Risultati playoff Serie C - il Cosenza supera il turno : spettacolo in Juve Stabia-Francavilla [FOTO] : 1/29 Raffaele Rastelli/LaPresse ...

Risultati playoff basket A2/ Diretta live score : Treviso domina - Montegranaro in rimonta : Risultati playoff basket A2: Diretta live score di gara-2 dei quarti di finale. Si giocano Treviso Ferrara e Trieste Montegranaro, le due squadre in casa hanno vinto il primo episodio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:27:00 GMT)

Risultati Serie C / Playoff 2^ turno - diretta gol livescore : Piacenza qualificato - tanti gol lampo! : Risultati Serie C Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca: il Monza viene eliminato in casa dal Piacenza(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:10:00 GMT)

Risultati playoff basket A2/ Diretta live score : squadre in campo - si gioca! (quarti gara-2) : Risultati playoff basket A2: Diretta live score di gara-2 dei quarti di finale. Si giocano Treviso Ferrara e Trieste Montegranaro, le due squadre in casa hanno vinto il primo episodio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 20:06:00 GMT)

Risultati playoff basket A2/ Diretta live score - quarti gara-2 : Treviso Ferrara - Trieste Montegranaro : Risultati playoff basket A2: Diretta live score di gara-2 dei quarti di finale. Si giocano Treviso Ferrara e Trieste Montegranaro, le due squadre in casa hanno vinto il primo episodio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:02:00 GMT)

Risultati Serie C/ Playoff 2^ turno : diretta gol livescore delle partite (martedì 15 maggio) : Risultati Serie C Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca, chi perde va a casa(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:00:00 GMT)

Risultati playoff basket A2 / Quarti gara-1 : Bologna e Casale mantengono il fattore campo : Risultati playoff basket A2: diretta live score delle partite di gara-1 dei Quarti. Treviso e Trieste si prendono la vittoria interna, vittorie interne anche per Fortitudo Bologna e Casale(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:23:00 GMT)

Risultati playoff BASKET A2 / Diretta live score - Udine prova il colpo grosso (quarti gara-1) : RISULTATI PLAYOFF BASKET A2: Diretta live score delle partite di gara-1 dei quarti. Treviso e Trieste si prendono la vittoria interna dominando nel secondo tempo, entrambe 1-0 nella serie(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:21:00 GMT)

Playoff Serie D - i Risultati del primo turno e la Vibonese vola in Serie C : Playoff Serie D, i risultati del primo turno – Si è giocato al Granillo di Reggio Calabria lo scontro diretto tra Vibonese e Troina per la promozione nel campionato di Serie C. Non sono bastati 120 minuti per decidere la squadra vincente, trionfo della Vibonese dopo i calci di rigore, ritorno nella terza categoria con l’obiettivo di essere protagonisti nella prossima stagione e raggiungere la salvezza. Si è giocato anche il primo ...

Risultati playoff BASKET A2 / Diretta live score - quarti gara-1 : allungo Treviso - Montegranaro tiene! : RISULTATI PLAYOFF BASKET A2: Diretta live score delle partite di gara-1 dei quarti, che aprono il secondo turno ad eliminazione Diretta (oggi 13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 18:37:00 GMT)

Risultati playoff basket A2/ Diretta live score delle partite (quarti gara-1) : Risultati playoff basket A2: Diretta live score delle partite di gara-1 dei quarti, che aprono il secondo turno ad eliminazione Diretta (oggi 13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 08:18:00 GMT)

Risultati SERIE C / Playoff 1^ turno - diretta gol live score. I verdetti finali! (venerdì 11 maggio) : RISULTATI SERIE C, il primo turno dei Playoff: diretta gol live score delle nove partite che aprono la corsa alla quarta promozione in SERIE B, sono 28 le squadre che saranno coinvolte(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 23:03:00 GMT)

Risultati playoff Serie C - il Cosenza vola al prossimo turno : colpo grosso del Francavilla [FOTO] : 1/13 Foto LaPresse/Claudio Grassi - 11/05/2018 Meda, Monza e Brianza (Italia) - ...

Risultati Serie C / Playoff 1^ turno - diretta gol live score. Così agli intervalli! (venerdì 11 maggio) : Risultati Serie C, il primo turno dei Playoff: diretta gol live score delle nove partite che aprono la corsa alla quarta promozione in Serie B, sono 28 le squadre che saranno coinvolte(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:35:00 GMT)