Riparte il tavolo M5S-Lega Salvini twitta | Ci vuole anche fortuna

Riparte il tavolo M5S-Lega - trattativa sul nome del premier : Al 23esimo piano del «Pirellone», sede della Regione Lombardia, è ripresa la trattativa tra le delegazioni di M5S e Lega per provare a far partire un Governo a oltre 70 giorni dalle elezioni. L’obiettivo è chiudere entro stasera il programma per un esecutivo giallo-verde ma il nodo da sciogliere resta l’indicazione del premier (e, a cascata, dei ministri) da proporre al presidente della Repubblica...