RIFORMA PENSIONI Quota 100 | Anzaldi contro Lega e M5s ultime notizie

RIFORMA PENSIONI - per Lega e M5S via legge Fornero - sì a quota 100 e quota 41 : La tematica forte che ha unito fin da subito Lega e Movimento 5 Stelle è stata, senza ombra di dubbio, la dura opposizione nei confronti della legge Fornero per quel riguarda la Riforma Pensioni, approvata nel 2011 dal Governo Monti. (Leggi chi votò a favore della Riforma Fornero). La Lega di Matteo Salvini, durante tutta la campagna elettorale, ha chiesto più volte di abolirla, parlando espressamente di “infame legge Fornero”. Il Movimento 5 ...

Pensioni - perché la RIFORMA M5S-Lega fa pagare il conto ai giovani : Superare la legge Fornero tende a favorire i lavoratori anziani con carriere contributive continue a scapito di lavoratori ancora più anziani, ma con carriere lavorative spesso interrotte (come le donne). Ma soprattutto lascia il conto da pagare ai giovani...

Pensioni - Elsa Fornero ammette : "Non rifarei la RIFORMA in quel modo" : Nel corso della trasmissione Stasera Italia, la professoressa ed ex ministra del governo Monti Elsa Fornero replica così alla domanda se rifarebbe la riforma sulle Pensioni tale e quale a...

Pensioni - quanto costa cancellare la RIFORMA Fornero : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parla di un onere di 15 miliardi di euro l'anno. Ma per la Lega il conto è di 5 miliardi

RIFORMA PENSIONI 2018/ Legge Fornero - un ostacolo per le intenzioni di Lega e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 14 maggio. Le parole di Giovanni Palladino del Movimento per Servire l’Italia. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali.Carmelo Barbagallo ritiene che “occorre fare il contrario di ciò che abbiamo realizzato sino a oggi: dobbiamo dare stabilità ai giovani e flessibilità in uscita agli anziani”.

Mattarella avvisa Salvini e Di Maio : a rischio reddito di cittadinanza e RIFORMA delle pensioni : Un chiaro monito che il presidente della Repubblica lancia a Movimento 5 stelle e Lega che si stanno incontrando a Milano per stilare un contratto di governo che assicuri un canovaccio per impostare un esecutivo che amministri l'...

