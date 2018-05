Ricerca | prodotto un particolare stato molecolare dell’acqua | mai osservato prima

meteoweb.eu

(Di martedì 15 maggio 2018) Un laser a raggi X ha consentito di scaldare dell’acqua a 100.000 gradi in un decimo di milionesimo di miliardesimo di secondo, molto meno del tempo che impiega la luce per percorrere un millimetro nel vuoto: si tratta di un esperimento realizzato datori dell’Università di Uppsala guidati da Carl Caleman, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. Gli esperti hanno quindiundell’acqua mai, a metà tra liquido e plasma e più caldo del nucleo della Terra. Itori hanno utilizzato il laser a raggi X dello SLAC National Accelerator Laboratory negli Stati Uniti per sparare lampi di raggi X ultra-brevi ed estremamente intensi su un getto d’acqua: in meno di 75 milionesimi di miliardesimo di secondo l’acqua attraversa una fase di transizione da liquido a plasma, un...