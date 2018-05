Ricerca - ENEA : nasce il “campus delle energie” grazie al Premio “Hausmann & Co – Patek Philippe” : nasce il “campus delle energie” dell’ENEA nel Centro Ricerche Casaccia, alle porte di Roma, grazie al Premio istituito dai celebri marchi di orologi “Hausmann & Co e Patek Philippe”, che assegna riconoscimenti anche a giovani Ricercatori dell’Agenzia distintisi nei settori energia, nuove tecnologie, sicurezza alimentare, salute, ambiente e clima. “Questo riconoscimento rappresenta un investimento concreto nella Ricerca scientifica e ...

Nucleare - Frascati scelta per ospitare il centro di Ricerca sulla fusione DTT di Enea : Teleborsa, - Frascati è la località più adatta alla ricerca sul Nucleare . Erano almeno 9 le località che si erano candidate per ospitare il centro di ricerca all'avanguardia sulla fusione Nucleare di ...

Energia : il CdA ENEA approva la graduatoria per il Centro di Ricerca internazionale sulla fusione (DTT) : Il Consiglio di Amministrazione dell’ENEA ha approvato la Relazione conclusiva con la graduatoria finale delle nove località candidate ad ospitare la Divertor Tokamak Test facility (DTT), il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare. sulla base dei requisiti tecnici, economici ed ambientali richiesti, il punteggio più elevato è stato assegnato dall’apposita Commissione di valutazione[1] al sito di Frascati (Roma), ...

Alla Ricerca dei propri antenati : ecco il corso di Genealogia : Quali sono i metodo giusti per ricostruire il proprio albero genealogico, identificare chi erano gli antenati: Arriva a Sepino (Campobasso) il corso base gratuito di Genealogia tenuto dal docente Domenico Carriero e organizzato dAlla locale Pro Loco, dal Comune, dAlla Parrocchia di Santa Cristina, Un Mondo di Italiani, Molise Noblesse e Centro Studi Agora’. Si terra’ il 7, 14, 21, 28 aprile e 5 e 12 maggio nella sala consiliare del ...

Ricerca : piante di tabacco come biofabbriche di farmaci e cosmetici grazie a progetto Ue con ENEA : ‘Riprogrammare’ le piante di tabacco per produrre, al posto delle sigarette, molecole benefiche da destinare a vaccini, anticorpi e cosmetici. È l’obiettivo del progetto europeo Newcotiana da 7,2 milioni di euro per rivitalizzare in chiave sostenibile nel campo della salute e dell’ambiente la coltivazione del tabacco, un settore economico che in tre decenni è diminuito di circa sei volte sia in Europa che in Italia (Ue, da 710mila a 115mila ...