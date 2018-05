Riassunto del daytime di Amici17 del 15 05

Riassunto del daytime di Amici17 del 14/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con l’arrivo degli ospiti e della Commissione Esterna negli studi Mediaset poco prima della diretta di sabato 12 Maggio; alle telecamere confidano le loro sensazioni a caldo e come vivranno questa puntata. Emma e Carmen prima dell’inizio della puntata incontrano Il Volo con cui duetteranno, entrambe le cantanti si esibiranno con loro sul brano “Somebody to love” e si preparano al ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 14/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Sara, Mariano e Nilufar. Si parte da Mariano, Maria comunica che ci sono delle segnalazioni e fa entrare Valentina ed Eleonora in studio. Viene mandato in onda un filmato, una ragazza che ha scelto di mantenere l’anonimato, racconta che il primo Maggio in un locale dell’hinterland napoletano, ha notato Mariano che si baciava con una ragazza e tra i due sembrava esserci dell’intesa. In ...

Formula 1 - il Riassunto del GP di Spagna. Risultati - classifica e highlights : Dietro al campione del mondo inglese la Ferrari di Vettel seguita dall'altra Stella d'Argento di Valtteri Bottas. Poi le Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Ma quando Vettel decide di fermarsi ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 10/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giorgio. Gianni crede di aver notato un po’ di gelosia da parte del fiorentino nei confronti di Gemma e Marco. La bella Paola B. si accomoda al centro dello studio e racconta i primi passi della loro conoscenza; durante la settimana hanno avuto modo di sentirsi e di lui pensa solo cose positive, l’unico appunto che muove è sulla differenza d’età che a lungo andare potrebbe avere ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 10/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con la maestra Veronica Peparini che raggiunge Carmen a lezione; la cantante della Squadra Blu dopo aver eseguito due brani si ferma a chiacchierare con lei. Una volta rientrata nella casetta è molto emozionata e parla con Einar. A Lauren viene assegnato il passo a due “Romeo + Giulietta”; la ballerina della Squadra Blu è talmente felice che si commuove per la bellezza dei passi che dovrà ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 09/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che nota tra il pubblico una donna e ironizza sulla sua somiglianza alla cantante Patty Pravo. Maria introduce Gemma con il lanci0 di un rvm che riassume ciò che è accaduto nella scorsa puntata tra lei, Marco e le critiche mosse da Tina e Giorgio. In un filmato registrato subito dopo la registrazione, Gemma è sorridente e contenta che Marco abbia tenuto testa a Tina. Ha tante belle parole ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 09/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con Irama che riceve un videomessaggio da parte Carlo di Francesco. Il professore fa molti complimenti al cantante della Squadra Bianca che ha apprezzato in particolar modo la sua attitudine sul palco. Il professore Di Francesco ha qualcosa da dire anche su Emma e Carmen; le ha trovate entrambe molto forti per aspetti diversi che in qualche modo le caratterizzano e pensa che il fatto di essere state messe ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 08/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nilifar. Nell’esterna Nicolò porta Nilufar al concerto di Giovanotti. Dopo lo spettacolo lui gli chiede “a che punto stai” e lei risponde “rifletto” e ammette di essere molto confusa; fra le braccia di Nicolò Nilufar gli chiede se ha dubbi e il corteggiatore le risponde che ha paura di prendere una fregatura. Sono molto affettuosi l’uno con l’altra e tra ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 08/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con le due Squadre che, subito dopo il Serale di sabato scorso, rientrano nelle rispettive casette e commentano alcune cose accadute in puntata. Emma è molto preoccupata, secondo lei Rudy Zerbi l’ha messa in sfida perché vuole eliminarla, ma Biondo e Irama cercano subito di tranquillizzarla e le dicono che il pubblico l’adora e deve tenere conto solo di questo fatto. In casetta Blu, anche Carmen ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 07/05 : La puntata di oggi di Amici rivive i momenti salienti della quinta puntata del Serale partendo dall’arrivo negli studi Mediaset degli ospiti e della commissione esterna. In un breve commento a caldo raccontano come vivranno la diretta che inizierà da li a poco. Subito dopo i ragazzi di entrambe le squadre affidano alle telecamere le loro emozioni e le aspettative a distanza di poche ore dalla messa in onda. Tutto è pronto e le due Squadre ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 07/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con l’ingresso in studio di Sara, Mariano e Nilufar. C’è un po’ di confusione però, infatti quando Maria chiama Mariano vediamo uscire Nilufar. Per Sara e Nilufar entrano Luigi, Lorenzo, Giordano e Nicolò. Maria lancia un rvm che ripercorre ciò che è successo nella scorsa puntata: Sara aveva baciato Lorenzo e Luigi indispettito aveva rifiutato di fare l’esterna. Nel dopo ...

Riassunto della quinta puntata del Serale di Amici17 del 05/05 : La quinta puntata del Serale si apre con Maria che entra in studio con le due squadre, saluta il pubblico e le commissioni; nella Commissione Esterna c’è una novità: Arisa che in via del tutto eccezionale ha preso il posto di Marco Bocci solo per questa puntata. La conduttrice poco dopo spiega che sarà una puntata “difficile”, legge che non ci saranno corali e ci sarà una doppia fase di eliminazione con quattro prove, di cui ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 04/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giovanni che si esibisce in un balletto latino americano molto stravagante. Ida si siede al centro dello studio e intima a Donatella di non permettersi più di esprimere certi pareri. Scopriamo che Donatella avrebbe giudicato il fisico di Ida e lei non ha affatto apprezzato le sue parole. Maria manda in onda un rvm che ripercorre ciò che è accaduto nell’ultima puntata tra Ida e Riccardo, ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 04/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con i giudizi dei professori su Biondo nella quarta puntata del Serale. Per la professoressa Turci il cantante della Squadra Bianca le ha trasmesso delle belle sensazioni e ha dimostrato una forte personalità, Giusy Ferreri lo ha apprezzato particolarmente in terza fase con il brano”Streap clup”. Rudy Zerbi è molto soddisfatto della sua prima scelta e pensa che sia nel posto giusto al momento ...