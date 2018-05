Regione Lazio | Zingaretti lancia un piano per tutelare diritti e stipendi dei rider

Regione Lazio : pazienti oncologici - più semplici le pratiche per l’invalidità : Un altro passo avanti per rendere più semplice la vita dei malati di tumore. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Tito Boeri, e il Presidente degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), Francesco Ripa di Meana, hanno presentato un Protocollo sperimentale d'intesa per la tutela della disabilità da patologie oncologiche. L'accordo permetterà l'attivazione ...

Acqua : M5S Lazio - Regione intervenga su emergenza arsenico : Acqua: M5S Lazio, Regione intervenga su emergenza arsenico. Nel Viterbese va commissariata anche la società Talete spa, dimostratasi inadeguata. “E’ ancora emergenza arsenico nell’Acqua in provincia di Viterbo, dove in molte zone si registrano tuttora valori fuori norma. La Regione finora ha reagito solo nei confronti dei Comuni, minacciandoli di commissariarli se non dovessero cedere le proprie infrastrutture idriche alla Talete spa, gestore ...

Condhotel - la Regione rassicura i Rimini : 'Eviteremo qualsiasi speculazione' : 'I Condhotel possono essere una grande opportunità di riqualificazione delle strutture alberghiere e come Regione siamo i primi ad avere interesse che questo strumento venga utilizzato evitando il ...

Il Castello di Santa Severa si accende : il progetto di illuminazione artistica di Acea e Regione Lazio : Il Castello di Santa Severa si illumina con 94 apparecchi lineari e proiettori con tecnologia LED di ultima generazione. Il progetto è firmato Acea , attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e ...

Colosimo (FDI) : Regione Lazio - seconda settimana senza sedute : Roma – Chiara Colosimo, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto utilizzando il famoso social network Twitter. “seconda settimana senza seduta di Consiglio, del decreto per le commissioni nemmeno l’ombra… In vacanza prima di iniziare? Nel Lazio senza bilancio e senza maggioranza va tutto cosi’ bene? #openLazio #9maggio”. L'articolo Colosimo (FDI): ...

Regione Lazio : Prorogato conferimento rifiuti AMA in Abruzzo : Roma – Approvata dalla Giunta regionale la delibera con cui viene prorogata fino al 31 dicembre la possibilità di conferire i rifiuti prodotti da Roma Capitale in due impianti abruzzesi di Trattamento meccanico biologico. La proroga rientra nell’Accordo di Programma sottoscritto da Regione Lazio e Regione Abruzzo per la gestione di 39.000 tonnellate di rifiuti “talquale” raccolte da AMA spa. “L’Amministrazione regionale garantisce una ...

Regione Lazio - l'appello del centrodestra per portare Alfie a Roma : Dalle strade inglesi alle piazze italiane, il mondo continua a tenere il fiato sospeso per Alfie . Ogni movimento del petto, ogni respiro, ogni battito è il miracolo della vita che si impone sulla sentenza dei giudici di Londra. In serata, i ...

Dino Giarrusso - da trombato a riciclato del M5s : lavorerà per i grillini della Regione Lazio : Nell'anno del trionfo grillino in quasi tutta Italia, Giarrusso è riuscito a perdere nel suo collegio, restando però fedele militante e lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del giornalismo.

Regione Lazio : la Giunta approva il bilancio 2018 - fondo taglia tasse da 324 milioni : La Giunta della Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti ha approvato il bilancio previsionale 2018-2020, la Legge di stabilità 2018 e il Documento di Economia e Finanza Regionale 2018-2020. A fine 2017 la Regione , sempre guidata da Zingaretti, aveva

Regione Lazio : Sistemi informatici in tilt : Roma – La Regione Lazio fa sapere attraverso il suo profilo Facebook di suoi problemi informatici. “A causa di un importante guasto ai Sistemi informatici della Regione Lazio tutti i Sistemi informatici regionali risultano inattivi. Il guasto interessa gli uffici regionali, gli ospedali e le Asl. I tecnici informatici della Regione sono al lavoro dalle prime ore di questa mattina per risolvere la situazione nel piu’ breve tempo ...

Un presidente senza maggioranza. Cosa succede alla Regione Lazio : L'anatra zoppa inizia a camminare e tutto lascia prevedere che presto nessuno si accorgerà più del suo stato di salute precario (e cronico). Il Consiglio regionale del Lazio, senza maggioranza precostituita, ha iniziato i lavori il 4 aprile e l'11 c'è stato il discorso programmatico di Nicola Zingaretti. Una dichiarazione d'intenti, un'agenda di lavoro, che il governatore, il primo eletto due ...

Un presidente senza maggioranza. Cosa succede alla Regione Lazio : L' anatra zoppa inizia a camminare e tutto lascia prevedere che presto nessuno si accorgerà più del suo stato di salute precario , e cronico, . Il Consiglio regionale del Lazio, senza maggioranza ...

Un presidente senza maggioranza. Cosa succede alla Regione Lazio : L'anatra zoppa inizia a camminare e tutto lascia prevedere che presto nessuno si accorgerà più del suo stato di salute precario (e cronico). Il Consiglio regionale del Lazio, senza maggioranza precostituita, ha iniziato i lavori il 4 aprile e l'11 c'è stato il discorso programmatico di Nicola Zingaretti. Una dichiarazione d'intenti, un'agenda di lavoro, che il governatore, il primo eletto due ...

Allarme lupi - la Lega : 'Regione dica a che punto sono le relazioni di tavolo tecnico e Asl' : Sui problemi delle predazioni dei lupi e degli ibridi che stanno massacrando decine di aziende e una parte importante dell'economia toscana, la Regione ha parlato e studiato fin troppo' . A dichiararlo è Roberto Salvini , Consigliere regionale della Lega. "Ora servono interventi urgenti e risolutivi; stiamo aspettando ...