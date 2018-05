Reggio Calabria | 82enne salvato dopo due giorni in un burrone

Reggio Calabria - frontale tra due moto : due morti - ferita una 20enne : Reggio Calabria, frontale tra due moto: due morti, ferita una 20enne Reggio Calabria, frontale tra due moto: due morti, ferita una 20enne Continua a leggere L'articolo Reggio Calabria, frontale tra due moto: due morti, ferita una 20enne proviene da NewsGo.

Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : lezione su 'La fisica del XXI Secolo' : Secondo l'opinione dello studioso calabrese Cordì siamo di fronte a un periodo di profonde trasformazioni nell'ambito della scienza. Le recenti scoperte, prima del bosone di Higgs e poi delle onde ...

Reggio Calabria - frontale tra moto : morti due uomini - ferita una ragazza di 20 anni : Due uomini sono morti e una ragazza di venti anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto domenica sulla statale 18, nel territorio di Bagnara Calabra. Due moto si sono scontrate frontalmente. In corso di accertamento le cause dell'incidente.Continua a leggere

Reggio Calabria : insediati i componenti dell'Osservatorio Regionale sulla violenza contro le donne : Una grande conquista nel mondo femminile calabrese, un successo per il Dipartimento Diritti Umani e Libertà Civili della Calabria, per aver individuato la totale assenza dell'Osservatorio Regionale. ...

‘Ndrangheta - “cosche monopoliste nel settore edile” : sei arresti a Reggio Calabria. Indagato un dipendente pubblico : Nella sua qualità di responsabile dello sportello unico del Comune di Reggio Calabria “contribuiva concretamente e consapevolmente a rafforzare e realizzare gli scopi della ‘ndrangheta sfruttando, abusando e strumentalizzando a tal fine, in maniera stabile e continuativa, l’incarico pubblico, mettendolo a disposizione degli interessi delle cosche nelle relazioni con l’ente comunale”. C’è anche il dirigente di Palazzo San ...

11 maggio i Nimby live al Csoa Cartella di Reggio Calabria : ... Kutso, Hacienda, Miss Fraulein, , Allmyfriendsare, dead, Kyle, Scarma, Octopus, Saint Just, etc.; e collaborano con lo scrittore Franco Dionesalvi per la realizzazione di alcuni spettacoli di musica ...

All'Università Mediterranea di Reggio Calabria una lezione di architettura con Franco Purini : ... musica, archeologia, estetica, artifigurative, scienza… Sono stati coinvolti, inoltre, 10 docenti della Mediterranea e di altre università a porre ciascuno una domanda significativa del proprio ...

'Ndrangheta - Gdf sequestra a Reggio Calabria la 'Casa Famiglia Ciccilla' : Reggio Calabria - Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria - Direzione Distrettuale Antimafia, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio ...

Operazione Fraudatores. Arresti all’Aquila e Reggio Calabria : I Carabinieri del Comando di Provinciale di Messina, agli ordini del colonnello Jacopo Mannucci Benincasa, hanno eseguito un’ordinanza di custodia

Reggio Calabria - aeroporto; Nicolò : "Regioni spieghi rilancio scalo" - : "A tutt'oggi sul futuro dell'aeroporto 'Tito Minniti' non vi è traccia di una politica dei trasporti e di una strategia per il rilancio in una logica competitiva di attrazione di nuovi investitori e d'incremento delle tratte che possano raccordarlo con i principali centri del ...

Reggio Calabria : 'il livello di disoccupazione giovanile è oltre il 60%' : ... limitando l'innovazione e l'inclusione, limitando la società a migliorare la propria condizione sociale ed economica, nello sviluppo di nuove idee, per il commercio, per la cultura, per la scienza, ...

Volo d’emergenza dell’Aeronautica : bambina in pericolo di vita trasferita da Reggio Calabria a Roma : Nella notte un veliVolo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario dall’aeroporto di Reggio Calabria a quello di Ciampino, trasportando a Roma una bambina di 8 anni in pericolo di vita che necessitava di essere trasferita d’urgenza presso l’Ospedale Bambino Gesù. Il trasporto della piccola paziente, dei suoi genitori e di un’equipe medica al suo seguito è stato richiesto dalla Prefettura di ...

Marra - Map - : 'Volare da Crotone a 9 - 99 ma da Reggio Calabria a 100 euro' : Non entro in merito sul fallimento e le vicende giudiziarie della Sogas ma bisogna guardare avanti e ai cittadini che si sentono sempre di più abbandonati da una politica reggina assente che negli ...

L'aeroporto di Reggio Calabria ancora penalizzato - fuori dalle nuove offerte di voli low cost : Pietro Marra ' Non entro in merito sul fallimento e le vicende giudiziarie della Sogas ma bisogna guardare avanti e ai cittadini che si sentono sempre di più abbandonati da una politica reggina ...