Rapinatore punta arma sui bimbi | madre poliziotta estrae la pistola e gli spara

(Di martedì 15 maggio 2018) Mai Elivelton Neves Moreira avrebbe immaginato che la rapina che si sarebbe apprestato ad effettuare nei confronti di un gruppo di famiglie sarebbe stata fatale per la sua vita. Siamo in Brasile, in una cittadina dello stato di San Paolo: è il giorno della festa della mamma, e il balordo di soli 21 anni si imbatte in una via del centro in un gruppetto di persone composto da mamme, papa' ed i loro piccoli figli reduci da un party. Ha sicuramente pensato di trovarsi di fronte ad una ghiotta occasione per racimolare qualche soldo. Senza perdere tempo si è parato dinanzi a loro, ha estratto lae,ndola verso i i ragazzini, ha minacciato i loro genitori. Sicuramente non avrebbe mai pensato che tra loro ci fosse una mammacoraggiosa e dal grande sangue freddo. Ha estratto ladalla borsetta e non ha esitato are Katia Sastre, agente di polizia ...