eurogamer

: Rage 2 si mostra in una spettacolare galleria di screenshot! #Rage2 - Eurogamer_it : Rage 2 si mostra in una spettacolare galleria di screenshot! #Rage2 - GameReactorIT : Rage 2 si mostra nel suo trailer ufficiale - VG247it : Rage 2: Il primo trailer ufficiale di gioco è adrenalina pura - -

(Di martedì 15 maggio 2018) Nella giornata di ieri è stato finalmente presentato2 con un trailer d'annuncio, solo qualche ora fa è statoto il primo video di gameplay del gioco e ora è il turno di una bellissimadi immagini, 8che testimoniano la cura riposta da Avalanche Studios e da Id Software nello sviluppo del titolo.Nelle immagini abbiamo un assaggio del mondo di gioco di2, la Zona devastata, che si ambienta in un mondo distopico e post-apocalittico nel quale un asteroide ha annientato l'80% della popolazione terrestre. I fortunati sopravvissuti si sono rapidamente organizzati in spietate fazioni che lottano tra di loro, che si dimostreranno vera e propria carne da macello per il protagonista, Walker, l'ultimo Ranger della Zona fevastata. Non ci resta altro che lasciarvi alle bellissime immagini pubblicate da Bethesda, che potete trovare in calce.Che ne pensate degli ...