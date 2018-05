Questo governo non s'ha (ancora) da fare : Sembrava che la giornata di ieri potesse essere davvero quella decisiva per il raggiungimento di un tanto desiderato accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Invece, proprio quando gli italiani stavano cominciando a pregustare la formazione del nuovo governo, tutto è stato nuovamente rimandato. La vicenda Ad oltre due mesi di distanza dalle elezioni politiche, il nostro Paese non ha ancora una vera e propria guida. Il veto imposto da Di Maio nei ...

Governo - Travaglio : “Pd? Vergogna - sono i padrini di battesimo di Questo esecutivo. All’aria l’intesa con M5s” : “Il Pd dovrebbe Vergognarsi perché ha buttato All’aria l’intesa con il M5s. sono i padrini di battesimo di questo Governo”. Al Salone del Libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio presenta “B come Basta” edito da Paper First, e commenta così le trattative per il Governo che vedono protagonisti in questi giorni il Movimento 5 Stelle e la Lega. L'articolo Governo, Travaglio: “Pd? Vergogna, sono i padrini di ...

Bonafede - l'uomo forte di Di Maio nel posto-chiave. E occhio a Questo nome : se è vero - governo sciagura : 'Sale la stella di Alfonso Bonafede '. Con ogni probabilità, rivela un retroscena del Quotidiano nazionale , sarà lui, braccio destro di Luigi Di Maio e anti-berlusconiano di ferro, il grillino ...

Gene Gnocchi : "Quanti nomi a Questo Governo. Ne bastava uno : di m...." : Le lungaggini della politica italiana per la scelta del nuovo esecutivo ispirano la copertina di Gene Gnocchi al programma Dimartedì in onda su La7. La gag del comico ' Io dico la verità - apre lo show il 63enne - Non so ...

Governo 2018 - impossibile farlo con Questo Parlamento? : Un Governo di garanzia che porti alle elezioni. Questa la prospettiva che ha preso corpo con l’ultimo giro di consultazioni. Dopo le quali il presidente Mattarella tirerà le conclusioni. Grandi novità politiche non ce sono. Il vertice del centrodestra ha ancora una volta rigettato un’intesa con Di Maio persistendo il veto nei confronti di Berlusconi. La coalizione non si spacca. Salvini è per un incarico, magari in prima persona, per ...

Nuovo governo - le consultazioni di oggi<br>Martina : "Porre fine a Questo gioco dell'oca" : ...

Governo - Travaglio : “Unico colpevole è chi ha detto di No a tutti - Questo manicomio che chiamiamo Pd” : A Otto e Mezzo (La7) il direttore de il Fatto Quotidiano Marco Travaglio attribuisce al Pd la colpa della difficile situazione politica: “Oggi il Pd ha dato le ultime prove di follia” L'articolo Governo, Travaglio: “Unico colpevole è chi ha detto di No a tutti, questo manicomio che chiamiamo Pd” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini : «Questo governo è un parto» Ma Di Maio chiude ancora : si è piegato a Berlusconi - torniamo al voto : Questo governo è un parto per Matteo Salvini. Per Di Maio neppure quello, anzi. «Si torni subito al voto». Il leader del Carroccio parla da Genova: «Qua vince chi è più resistente, serve la Margherita ...

Salvini : «Questo governo è un parto» Ma Di Maio chiude : «Torniamo al voto» : Il segretario della Lega: «Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo esecutivo. Faremo di tutto fino all’ultimo minuto. Documento dei parlamentari renziani: «Niente conte in direzione»

"Se la formazione di Questo governo fosse un film non vorrei avere un ruolo : non ci sono idee" : "Non penso che vorrei un ruolo. Penso che sarebbe un film molto complicato da mettere insieme. Diciamo che ci sono i finanziatori ma non ci sono le idee". Così l'attore Pierfrancesco Favino ha risposto a chi gli chiedeva se tutto quello cui stiamo assistendo per la formazione di un nuovo Governo fosse un film, che genere sarebbe e che ruolo gli piacerebbe interpretare.Favino ha parlato con i giornalisti a Bari dove con la sua lezione di ...

Governo - Salvini : “Se cadono i veti si parte. Abbiamo segnali in Questo senso? Sì - aspettiamo il M5s” : “Se cadono i veti si parte e si parla di programmi”. Matteo Salvini risponde così alle domande dei cronisti, che lo attendono fuori da Palazzo Giustiniani al termine delle consultazioni tra il centrodestra unito e la presidente Casellati. Non vi sentite più tanto spesso con Di Maio? “No” replica il leader della Lega e del centrodestra. “Se oggi si parte è una bella giornata” ripete Salvini. “Avete ...

Governo : Martina - proposte Pd per Paese no a Questo o quel partito : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Le prime tre proposte Pd presentate oggi sono per gli italiani, non per questo o quel partito. Noi andiamo oltre i tatticismi degli altri”. Lo ha puntualizzato il segretario reggente Pd, Maurizio Martina. L'articolo Governo: Martina, proposte Pd per Paese no a questo o quel partito sembra essere il primo su Meteo Web.

Consultazioni - Carofiglio : “Pd deve accettare discussione con M5s - sarebbe segno di maturità. Questo non significa fare governo insieme” : “Il Pd dovrebbe parlare col M5S e accettare la discussione sul tema della formazione del governo. Questo non significa fare il governo coi 5 Stelle, anzi io scommetterei sull’ipotesi contraria”. Sono le parole di Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex senatore del Pd, nel corso della trasmissione Otto e Mezzo, su La7. “Nella politica, come in molte altre cose della vita” – continua – “non vai da nessuna parte se ne fai un fatto personale, della ...

'Questo governo non può fare scelte politiche sul Def - la risoluzione non è il posto giusto per lanciare segnali' : Il viceministro dell'Economia a Huffpost spiega perché l'esecutivo non può accogliere la risoluzione soft dei 5 Stelle