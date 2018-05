Quattro mezze cartelle 19 | Incontri dentro le officine del mito

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 maggio 2018) Un po’ di spazio anche alla poesia. Per inviare estratti di manoscritti seguire le indicazioni pubblicate in questo post, grazie. Buona lettura (rb)ledeldi Girolamo Guerrisi Poesie scelte Elena e la fiamma è nata il dono della scelta per bruciare case e città e rifugiantichi mondi e nuovi e voci e bellezza sulle labbra di segreti mai svelati la fiamma l’ultima volta dei nostri occhi nel crepuscolo. Pandora perdesti il fuoco e quel lampo acceso dal cuore d’una dea ti perdesti in quella notte quando troppo fredde eran le tue mani per fondere le stelle e troppo bui gli occhi per far strada alla luna e ogni sguardo fermasti sull’Olimpo ogni sogno ogni mano pronta a bussare ancora con l’umile tepore del suo seno e con le braccia ignude ansiose di sfidare ancora i brividi del vento nel fondo ti rimase un guizzo di ...