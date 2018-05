“Quanto?!” Royal wedding | tutte le cifre ufficiali pazzesche Harry e Meghan | chi paga?

caffeinamagazine

: Royal Wedding Harry e Meghan: ecco quanto costerà l’abito da sposa della Markle :O CIFRA DA CAPOGIRO :/ COSA NE PEN… - RitaRicette : Royal Wedding Harry e Meghan: ecco quanto costerà l’abito da sposa della Markle :O CIFRA DA CAPOGIRO :/ COSA NE PEN… - RitaRicette : Royal Wedding Harry e Meghan: ecco quanto costerà l’abito da sposa della Markle -

(Di martedì 15 maggio 2018) Ci sarà un motivo se oltre all’amore il prossimo matrimonio reale produrrà una serie infinita di soldi… Il “sì” dorato di sabato prossimo a Windsor tra il nipote della Regina Elisabetta, il PrincipeMarkle, la 36enne attrice americana costerà circa 39 milioni di euro, ossia 1.500 volte in più, fonte Bride’s Book, delle nozze tra semplici cittadini in Usa e Uk. Le spese per le nozze, come ha precisato Buckingham Palace con apposito comunicato, saranno però a carico della famiglia regnante.aprirà il portafoglio solo perrsi il suo abito da sposa, un modello (dicono i bene informati) firmato Ralph & Russo che costa circa 450mila euro. La location, di solito la voce più salata del conto, è gratuita. Sua maestà è proprietaria sia del Castello di Windsor, dove saranno accolti i 2.640 invitati, che della St. George’s ...