Quanto è alta Stefania Pezzopane? La rivelazione di Simone Coccia al Grande Fratello

Grande Fratello - Simone Coccia umilia Stefania Pezzopane : 'Vi dico Quanto è alta' : Per una donna, ma anche per un uomo, l'altezza è un tema delicato. Chi ha una bassa statura, spesso vive dei complessi, un senso di inferiorità. Stefania Pezzopane è una donna simpatica e forte, ma l'...

Dieta senza glutine per la celiachia? In realtà si mangia più glutine di Quanto si pensi : Secondo uno studio seguire rigorosamente una Dieta gluten-free non proteggerebbe i pazienti dalle quantità di glutine pericolose

Dieta senza glutine per la celiachia? In realtà si mangia più glutine di Quanto si pensi : Per l’1% della popolazione celiaca, mangiare cibi privi di glutine non è una moda, ma una vera e propria necessità: basti pensare che una persona con celiachia potrebbe manifestare sintomi con un consumo di soli 50 milligrammi, quando in media con un’alimentazione normale si consumano tra i 5 e i 15 grammi di glutine al giorno. Per questo, chi ne soffre deve seguire un’alimentazione rigorosamente priva di glutine. Ma ora uno ...