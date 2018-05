ilfattoquotidiano

: Quant’è difficile essere genitori oggi? Su Timvision arriva la serie tv “I’m sorry” - TutteLeNotizie : Quant’è difficile essere genitori oggi? Su Timvision arriva la serie tv “I’m sorry” - fattoquotidiano : Quant’è difficile essere genitori oggi? Su Timvision arriva la serie tv “I’m sorry” - veIIutobIu : RT @thelmavelvet: Quant’è difficile scegliere ?? -

(Di martedì 15 maggio 2018)suda martedì 15 maggio, in anteprima esclusiva per l’Italia, latv I’m sorry, che racconta la vita frenetica di Andrea (Andrea Savage), moglie, mamma e attrice comica, immatura e piena di nevrosi, che vive unadi situazioni di vita inaspettate e complicate accanto al marito Mike e alla figlia Amelia. I’m sorry è già stata rinnovata per una seconda stagione. L'articolo Quant’è? Sulatv “I’m sorry” proviene da Il Fatto Quotidiano.