Qualcomm sta integrando il supporto WPA3 nei prodotti di infrastruttura mobile e di rete

Trump ha bloccato la proposta di acquisto di Broadcom da 140 miliardi di dollari per Qualcomm - citando motivi di sicurezza nazionale : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha bloccato la proposta di acquisto di Qualcomm da parte della rivale Broadcom con sede a Singapore, citando motivi di “ sicurezza nazionale ”. Secondo Trump , la proposta da 140 miliardi di dollari “minaccia la The post Trump ha bloccato la proposta di acquisto di Broadcom da 140 miliardi di dollari per Qualcomm , citando motivi di sicurezza nazionale appeared first on Il Post.

Intel vuole comprare Broadcom per contrastare l’acquisizione di Qualcomm proprio da parte di Broadcom : Intel si compra Broadcom per contrastare l’acquisizione di Qualcomm in Broadcom. Se fosse vera la notizia del The Wall Street Journal nascerebbe l’unico colosso dei microprocessori senza rivali Broadcom + Qualcomm = Intel: Non è una provocazione ma una seria mossa di Intel per contrastare l’acquisizione di Qualcomm da parte di Broadcom Se non fosse che […]