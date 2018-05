Putin guida primo camion sul ponte che collega Russia a Crimea

Russia - Putin guida la colonna di camion per inaugurare mega-ponte in Crimea. Cremlino : “Ha la patente C” : A bordo di un poderoso camion Kamaz, il presidente russo Vladimir Putin ha inaugurato il ponte sullo stretto di Kerch, ovvero il ponte lungo 19 chilometri che collega la Russia e la Crimea. “Andiamo,” ha detto il leader del Cremlino Putin prima di saltare nel veicolo prodotto in Russia, facendo eco a una famosa frase attribuita al primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico Yury Gagarin. Seduto accanto a Putin, mostrato dalla tv ...

Putin guida un corteo di 36 tir per inaugurare ponte che unisce Russia a penisola di Crimea : Il presidente russo Vladimir Putin ha inaugurato il controverso ponte sullo stretto di Kerch, in Crimea, guidando personalmente un camion «Kamaz». Il ponte è stato completato con sei mesi di anticipo r ispetto al cronogramma anche se, per la parte dedicata al traffico ferroviario, bisognerà attendere un altro anno. E’ lungo 19 chilometri ed è costa...

Russia - arrestato Alexey Navalny - alla guida delle manifestazioni anti Putin in tutto il Paese. Fermi in molte città : Navalny ha sempre sostenuto che si è trattato di una sentenza politica. arrestato e incarcerato più volte, Navalny da tempo denuncia la corruzione della classe dirigente russa. A Krasnoyarsk ci sono ...