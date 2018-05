Prove Invalsi | per docenti e bidelli 12 ore di puro volontariato obbligatorio

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 maggio 2018) di Antonio Deiara Donne e uomini di scuola, udite: quest’anno, progresso nel progresso, lesono state effettuate computer based! Ma se i computer a scuola non ci fossero o la connessione risultasse ballerina, i presidi e i professori dovrebbero trovare soluzioni che voi, umani-non-scolastici, non potete neppure immaginare. Le classi potrebbero essere sezionate in gruppi di otto-nove-dieci alunni, in modo da non sovraccaricare le malandate linee Internet degli istituti scolastici e avere il tempo di ricaricare computer o tablet. Nel frattempo, tutte le connessione presenti nelle aule per il Registro elettronico e le lavagne Lim dovrebbero subire un blocco temporaneo pro-. Nonostante cotanta trasformazione-centrica delle scuole, parrebbe che più di un alunno abbia assistito impotente al “salto della domanda” da parte della piattaforma, al blocco del programma, ...