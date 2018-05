Pronto a rompere | senza garanzie di battaglia contro l' Ue | Salvini fa saltare il tavolo

huffingtonpost

(Di martedì 15 maggio 2018) "Lacon l'Ue è difficile. Per intraprenderla bisogna avere delle coperture, non dico tanto ma almeno dagli alleati di governo! Se non è così, è meglio non partire, meglio lasciar perdere...". Mentre a Montecitorio procede iltecnico di Lega e Cinquestelle sul 'contratto di governo', un alto dirigente del Carroccio sfoga con Huffpost tutto il suo pessimismo sulle trattative in corso. Un pessimismo diffuso in tutto lo stato maggiore della Lega in una giornata che sembra condita di tutti gli ingredienti necessari per favorire la rottura più che l'intesa. Matteoormai la mette in conto: se per venerdì non ci sarà un accordo con Luigi Di Maio sul programma di governo, soprattutto sui punti caldi europei come conti pubblici e immigrazione, il leader della Lega è. E a quel punto verrebbe disdetta ...