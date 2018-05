Pronostico Hammarby-Malmö FF | Allsvenskan 16-5-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Pronostico Hammarby – Malmo mercoledì 16 maggio - cassapronostici : Pronostico Hammarby – Malmo mercoledì 16 maggio - pronosticicloud : Orebro v Hammarby (SVE): il nostro pronostico -

(Di martedì 15 maggio 2018), 10^ giornata,diFF, Mercoledì 16 Maggio. I campioni di Svezia proveranno a risollevarsi.FF, mercoledì 16 maggio. La decima giornata dellaparte con la sfida tra la capolista del torneo ed una grande del calcio svedese in crisi di risultati. Quella traFF sarà una partita calda a Stoccolma, in particolare per gli ospiti dopo le sconfitte nel giro di una settimana contro IFK Göteborg e Trelleborg in campionato, e per lo 0-3 rimediato dal Djurgården nella finale della Coppa di Svezia. Un’altra sconfitta potrebbe creare qualche malumore di troppo ai campioni di Svezia, una formazione storicamente abituata a primeggiare in patria mentre ora, invece, naviga al decimo posto in classifica con 11 punti. L’, invece, arriva in uno stato opposto e con i favori del ...