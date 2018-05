Problemi per Xiaomi | A rischio il ritiro dal mercato di 8 smartphone

Lecce - 2 arresti nel clan Coluccia : “Era un ‘organo giurisdizionale’ per Problemi tra privati. Match comprati dal Galatina” : Avevano “comprato” alcune partite per permettere alla loro squadra di calcio di conquistare la promozione, gestivano di fatto i servizi all’interno del cimitero e avevano “indirizzato gli interessi del clan anche verso settori nuovi” e apparentemente leciti, come pescherie e uffici per l’attivazione di contratti per la fornitura di energia elettrica e gas. E spesso quando qualcuno subiva un furto si rivolgeva ...

F1 - Helmut Marko attacca Mercedes : “Le gomme cambiate per i Problemi delle Frecce d’Argento. Contano di più politicamente” : Attacco diretto di Helmut Marko, boss della Red Bull, nei confronti della Pirelli e della Mercedes, relativamente alla vicenda riguardante la modifica del battistrada, da parte del fornitore italiano di gomme. In un’intervista concessa alla Bild, infatti, il manager austriaco ha sottolineato come la posizione del marchio tedesco, nella vicenda, sia stata determinante per il cambiamento citato, visto anche il fenomeno del ...

Segnalati Problemi WiFi per Asus ZenFone 3 : alcune soluzioni per tutti : Sta creando non pochi problemi, qui in Italia, il recente aggiornamento 55 per le versioni più popolari dell'Asus ZenFone 3. Tra le anomalie più frequenti che vi posso segnalare c'è senza ombra di dubbio quella relativa alla connessione WiFi. Parlo soprattutto di instabilità, in quanto gli utenti riescono ad agganciarsi ai router, ma troppo spesso avviene la disconnessione. Dando anche uno sguardo al nostro storico, voglio pertanto suggerirvi ...

Restituito un Asus ZenFone 3 con Problemi alla fotocamera persistenti : ecco cosa potete fare : In questi mesi ho cercato di esaminare la questione relativa ai problemi occorsi alla fotocamera dell'Asus ZenFone 3 in tutti i modi possibili, in riferimento come tutti sanno alla messa a fuoco che tanti disagi ha creato. Di recente vi ho dato addirittura qualche dritta sulle operazioni da portare a termine prima che il corriere venga a ritirare il vostro device difettoso, ma oggi 14 maggio sento la necessità di affrontare la vicenda sotto un ...

Formula 1 - Debutto ricco di Problemi per il servizio streaming F1 TV Pro : Liberty pronta a rimborsare gli appassionati : Formula 1 - Debutto ricco di problemi per il servizio streaming F1 TV Pro: Liberty pronta a rimborsare gli appassionati 5.00 / 5 , 100.00%, 1 vote

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton in testa - Sebastian Vettel quarto. Problemi per Kimi Raikkonen : Il più veloce delle prove libere 2 del GP di Spagna è stato Lewis Hamilton. Il britannico ha stampato un tempo di 1’18″259, chiudendo un venerdì che ha lesinato difficoltà ed incognite in vista del prosieguo del weekend. Il tempo del campione del Mondo in carica è più basso rispetto a quello fatto segnare dal compagno di squadra Valtteri Bottas stamattina (1’18″148) ed è stato ottenuto con gomma gialla, la Soft, ...

CODACONS : Dopo bus Problemi anche per Metro A : Roma – A causa di un guasto tecnico, questa mattina ci sono stati rallentamenti per la Metro A della capitale e ancora disagi per i cittadini romani che si spostano per la città con i mezzi pubblici. “Dopo gli autobus che vanno a fuoco, e’ il turno dei treni della Metropolitana che si fermano a causa di problemi tecnici. Creando rallentamenti e ritardi su tutta la linea- spiega il presidente Carlo Rienzi -. Numerosi cittadini ...

La patch 1.07 di Sea of Thieves rinviata per Problemi tecnici : Non riuscirà purtroppo a giungere puntuale all'appuntamento con la community l'ultimo aggiornamento di Sea of Thieves, la particolarissima avventura a tema piratesco che ha ravvivato la situazione esclusive targate Microsoft su Xbox One e PC: stando a quanto riportato in rete infatti, la patch subirà uno slittamento di qualche giorno. L'annuncio arriva direttamente dagli addetti ai lavori, i ragazzi di Rare, che nel corso della fase di ...

Problemi per Instagram : non funziona - vola l’hashtag #instagramdown : Numerosi utenti stanno segnalando che il popolare social network Instagram risulta attualmente “down“, sia dall’applicazione che sul sito: segnalati Problemi per login e aggiornamento del feed feed, sul proprio profilo che nelle sezioni dove sono mostrate le foto degli altri utenti. Secondo gli utenti, quando si prova ad effettuare l’accesso compare la scritta “Impossibile aggiornare il feed“. Le segnalazioni sono ...

Al Tenda per aspettare "Striscia la notizia" - quasi fosse l'unica che può risolvere i nostri Problemi : E' stata confermata per questa mattina , giovedì 10 maggio , la visita di "Striscia la notizia" alla galleria del tunnel di Tenda. La troupe, come già annunciato , LEGGI QUI, , dovrebbe arrivare ...

Problemi Destiny 2 per gli Assalti Eroici - come evitare il bug : Gli utenti più assidui di Destiny 2 avranno senza ombra di dubbio notato alcuni Problemi con gli Assalti Eroici dello sparatutto Sci Fi: nelle ultime ore non sono state infatti poche le segnalazioni in merito pervenute a Bungie, che ha constatato la presenza di un bug che sostanzialmente non permette di progredire verso il traguardo settimanale prefissato nel completamento di cinque Assalti. Una soluzione per il tutto ovviamente c'è, e gli ...

Problemi per Honor 9 con la ricezione di messaggi audio Whatsapp : possibile soluzione : Da un po' di tempo a questa parte non parliamo di Honor 9. In realtà, dopo l'arrivo sulla scena dell'aggiornamento Android Oreo e di alcune patch correttive, come nel caso della B363, la situazione si è finalmente stabilizzata al punto che i riscontri da parte del pubblico sono stati sempre positivi. Questo almeno quanto emerso fino al nostro ultimo resoconto sull'argomento, perché nelle ultime ore ci sono state non poche lamentele associate ...

Google lancerà l’app Lookout per aiutare le persone con Problemi alla vista : Al Google I/O 2018, Big G ha annunciato l'intenzione di lanciare sul Play Store la nuova app Lookout, pensata per aiutare le persone con problemi alla vista. Lookout è stata progettata per essere utilizzata su uno smartphone Android indossato o intorno al collo oppure nel taschino della maglietta, per individuare gli oggetti circostanti tramite la fotocamera ed interagire a voce con l'utente. L'articolo Google lancerà l’app Lookout per ...