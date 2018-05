Pretty Little Liars | The Perfectionist – Freeform ordina lo spinoff

Lucy Hale e Tyler Posey raccontano Truth or dare e tornano sul set di Pretty Little Liars e Teen Wolf : Lucy Hale e Tyler Posey sono i volti noti di Pretty Little Liars e Teen Wolf, due Teen drama molto amati ma entrambi arrivati al capolinea con buona pace dei fan disperati. I due hanno intrapreso nuove strade e mentre Lucy Hale è la protagonista della nuova serie The CW, Life Sentence, che in realtà stenta a decollare, lui si è dato al cinema, almeno per adesso, dopo la lunga avventura a Beacon Hills. Cos'hanno in comune? Oltre ad avere un ...

Il finale di Pretty Little Liars 7 in onda su La5 : l’identità di A finalmente rivelata : Era il 27 giugno scorso quando il pubblico si è ritrovato sui social dopo lo sconvolgente finale di Pretty Little Liars 7. L'ultimo episodio di stagione e di serie è andato in onda la scorsa estate negli Usa ma solo oggi sarà nel pomeridiano della rete femminile Mediaset, La5. L'appuntamento con le 4 bugiarde interpretate da Lucy Hale, Shay Mitchell, Troian Bellisario e Ashley Benson è fissato per oggi, 15 marzo, alle 16.55 per la gioia di ...

Iniziate le riprese di Pretty Little Liars The Perfectionists : prime foto di Janel Parrish e Sasha Pieterse : Dopo annunci, rivelazioni e anticipazioni, hanno preso finalmente il via le riprese di Pretty Little Liars The Perfectionists, lo spin off della serie Freeform portata al successo da Lucy Hale, Shay Mitchell, Troian Bellisario, Ashley Benson ma anche Janel Parrish e Sasha Pieterse, anello di congiunzione tra i due show. A confermare l'inizio delle riprese non poteva essere che lei, la showrunner di Pretty Little Liars e di questo spin off, I. ...

Nel cast di Pretty Little Liars : The Perfectionists volti noti di The Walking Dead e Gossip Girl : Il cast di Pretty Little Liars: The Perfectionists sta prendendo forma e dopo aver conosciuto le protagoniste della serie spin off della fortunata e rivoluzionaria Pretty Little Liars, adesso tocca al resto dei personaggi e degli interpreti. Qualche ora fa Freeform ha alzato il velo sullo spin off annunciando una serie di new entry, gran parte volti noti al grande pubblico grazie alla loro partecipazione a serie come The Walking Dead e Gossip ...