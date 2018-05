Presidente Sir | De Vrij farà come Leon

Milan - il Presidente Li Yonghong sarà a San Siro : MilanO - Poco prima delle 8 è atterrato all'aeroporto di Malpensa il presidente del Milan , Li Yonghong , che questa sera sarà in tribuna a San Siro per assistere alla partita della sua squadra contro ...

Calciomercato Torino - il Presidente Cairo annuncia il futuro di Sirigu : Calciomercato Torino – Il Torino è reduce dalla sconfitta nella gara di campionato contro la Lazio, il club granata pensa alla prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonista sul mercato e non commettere gli ultimi errori. Un pilastro della squadra sarà il portiere Sirigu, protagonista assoluto della stagione del Torino. Ecco le importanti indicazioni da parte del presidente Cairo, ecco le dichiarazione riportate a Sky ...

"Grazie - Presidente Putin" : gli inglesi hanno sostenuto la politica russa in Siria - : Gli abitanti della Gran Bretagna hanno scritto lettere all'ufficio di rappresentanza russo, apprezzando il contributo della Russia nella lotta al terrorismo in Medio Oriente. "Le autorità dei paesi ...

Confcommercio Siracusa - Piscitello nuovo Presidente : rinnovata la giunta : Cambio ai vertici della Confcommercio di Siracusa. il nuovo presidente è Elio Piscitello, 48 anni, avvocato Siracusano con esperienza di rappresentanza istituzionale in ambito sociale e politico a ...

Savona ricorda il Presidente dell'Accademia Ligustica di Genova Raimondo Sirotti : Si svolgerà a Savona, il 4 maggio 2018, alle ore 16 nella Sala Rossa del Comune di Savona l'iniziativa: Raimondo Sirotti, pittore e uomo di cultura. Organizzatori: Associazione "R. Aiolfi" no profit, ...

Come e perché la situazione in Siria può spianare la strada al governo del Presidente : Sempre usando la politica estera quale metro essenziale di giudizio, Salvini farebbe molta fatica a coesistere con Berlusconi. Il quale ieri, dopo qualche iniziale tentennamento, si è ricordato di ...

Così l’escalation siriana può spianare la strada al governo del Presidente : Dei quattro giorni che venerdì Mattarella ha concesso perché quei due si parlino, si chiariscano e facciano finalmente conoscere le loro vere intenzioni, le prime 24 ore sono trascorse senza passi avanti. Anzi, come conseguenza dei bombardamenti in Siria le distanze tra Di Maio e Salvini sono aumentate considerevolmente. Differenze di forma e di so...

Raid con 120 missili in Siria. Trump : attacco perfetto - missione compiuta. Ma il Presidente voleva fare di più : Scatta nella notte il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Gli?Stati Uniti colpiscono con Francia e Gran Bretagna. Almeno 120 missili su tre obiettivi legati agli arsenali chimici del regime di Assad. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». Per la Guida suprema iraniana Khamenei è stata un’azione compiuta da «criminali»...

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il Presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...

Siria - ecco perché ora il Presidente Trump dovrà colpire : Forse , anzi, probabilmente, sulla Siria come su tante altre questioni di politica internazionale Donald Trump vuole soltanto fare, il più presto possibile, quello che ha promesso in campagna ...

TIM - Stefano Siragusa Presidente di TI Sparkle : Teleborsa, - Stefano Siragusa è il nuovo Presidente di TI Sparkle . L'Assemblea della controllata di TIM ha infatti rinnovato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018-2020 nominando ...

Siracusa - una guida naturalistica al servizio del Presidente Gentiloni : Una guida speciale per il presidente del Consiglio uscente, Paolo Gentiloni, in vacanza nel Sud est della Sicilia. E' toccato a Paolino Uccello, guida naturalistica, a fare visitare a Gnetiloni e ...